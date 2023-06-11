عبدالحافظ: عرضنا الجديد يقدم الفرصة لاقتناء أروع موديلات 2023 بالتقسيط مع ميزات غير مسبوقة

أعلنت شركة شمال الخليج التجارية، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت عن إطلاق حملة ترويجية على مجموعة مختارة من موديلات 2023، وتتيح الحملة الفرصة لمحبي علامة هيونداي التجارية لاقتناء السيارة المفضلة لديهم بنظام الأقساط بدون مقدم، مع باقة مجانية من القيم المضافة والمزايا الخاصة تشمل: سنتين صيانة، سنة تأمين شامل، حماية وتظليل، تسجيل المرور وتأمين ضد الغير مما يضمن للعملاء أقصى درجات راحة البال خلال فترة الاقتناء.



وصرح خلدون عبدالحافظ، مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة شمال الخليج التجارية على إطلاق الحملة قائلا: نسعى بجد إلى تعزيز رضا العملاء ونبذل كل ما يلزم للحفاظ على سعادتهم وتعزيز تجربتهم الإيجابية بكل السبل الممكنة.



فبالإضافة إلى الموديلات الرائعة ذات الجودة الفائقة التي تقدمها هيونداي عاما بعد عام، والتي تتميز بمستويات تكنولوجية وهندسية متفوقة، نضمن لمحبي هيونداي تجربة استثنائية من خلال خدمة عملاء مميزة وحزم من المميزات الحصرية التي تثري تجربتهم معنا.



وأضاف: تهدف حملتنا الحالية إلى التسهيل على عملائنا الكرام من خلال عرض أقساط بدفعات مريحة تناسب الجميع، وضمان تجربة اقتناء خالية من القلق عبر باقة مميزة من الهدايا المجانية والتمويل بدون مقدم.



إن كل جهودنا التسويقية موجهة نحو تقديم أفضل قيمة لعملائنا الكرام، ونحن على ثقة بأنهم سيحظون بتجربة قيادة لا مثيل لها مع أي من الموديلات الرائعة التي تتضمنها الحملة.



ويشمل هذا العرض المميز طرازات أزيرا 2023، السيدان الاستثنائية على مستوى التصميم الخارجي العصري والداخلية فائقة الأناقة والفخامة، بقسط (199 دينارا)، وتتميز أزيرا بمقصورة فسيحة أنيقة مع تشكيلة متناغمة من الألوان والمواد الناعمة والخطوط الانسيابية التي تعزز الشعور بالهدوء والفخامة، وتوفر السيارة مقاعد من الجلد الفاخر مع تهوية للمقاعد الأمامية، شاشة معلومات وترفيه LCD تعمل باللمس مقاس 12.3 إنشا مع لوحة عدادات رقمية بنفس الحجم، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، شاشة عرض على الزجاج الأمامي، باب صندوق خلفي كهربائي ذكي وأحدث أنظمة السلامة.



السيارة مجهزة بمحرك 6 سلندر V6 سعة 3.5 ليترات مع ناقل حركة أوتوماتيكي بنظام Shift by wire.



وطراز سوناتا 2023، السيدان العائلية متوسطة الحجم ذات التصميم العصري. بقسط (135 دينارا).



تتميز بمصابيح أمامية LED مع إضاءة نهارية وخطوط كروم ممتدة تعزز الأناقة الخارجية، فتحة سقف بانوراما، ميزة الدخول بدون مفتاح وصندوق أمتعة أوتوماتيكي.



وتوفر المقصورة مساحة مريحة لخمسة ركاب، شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 10.3 إنشات متوافقة مع نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام صوتي متطور.



تأتي السيارة بمحرك 4 أسطوانات سعة 2.5 ليتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.



أما طراز باليسيد 2023، السيارة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، الأكبر حجما في اسطول هيونداي، فتتوافر بقسط (239 دينارا).



وتتميز بتصميم خارجي محسن يعبر عن القوة والأناقة مع شبك أمامي كبير يمنح السيارة طابع الصلابة والمتانة تعززه مصابيح LED عمودية، باب صندوق خلفي ذكي وعجلات ألمنيوم قياس 20 إنشا.



المقصورة الداخلية الرياضية الراقية تحتضن 3 صفوف من المقاعد المريحة القابلة للطي من الجلد، مع تبريد وتدفئة لمقاعد الصفين الأول والثاني، شاشة عدادات متطورة مقاس 12.3 إنشا وشاشة معلومات وترفيه تفاعلية قياس 12.3 إنشا.



نظام صوت Infinity، فتحة سقف كهربائية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، نظام تكييف تلقائي ونظلم عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.



جهزت باليسيد بمحرك GDI/ 6 أسطوانات، سعة 3.8 ليتر بقوة 295 حصانا متصل بناقل حركة أوتوماتيكي كهربائي 6 سرعات مع نظام HTRAC الإلكتروني لتحسين الثبات على الطرقات الوعرة.



لأقصى مستويات السلامة جهزت المركبة بنظام SenseSmart المركب من عدة تقنيات أمان تتصل بأجهزة استشعار ورادار لمساعدة السائق أثناء القيادة منها المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي، المساعدة على اتباع المسار، التحذير من مغادرة المسار، التحذير من البقعة العمياء، التنبيه على وجود راكب (طفل) في المقاعد الخلفية عند إغلاق السيارة، المساعدة على الخروج الآمن إلى جانب 6 وسائد هوائية.



ويتوافر طراز سنتافي 2023، الـ SUV المدمجة من الحجم المتوسط، بقسط (159 دينارا). وتأتي السيارة بمقاعد لـ 7 ركاب مع تدفئة وتهوية للمقاعد الأمامية، شاشة ترفيه وملاحة مقاس 10.25 إنشات مع كاميرا رؤية محيطية، تكييف أوتوماتيكي بالكامل، نظام المساعدة على الركن الذكي عن بعد، أنظمة المساعدة على القيادة الذكية وتأتي مزودة بمحرك 3.5 ليترات 272 حصانا وناقل حركة كهربائي بنظام الزر، مع نظام التحكم بنمط القيادة.



وبالانتقال إلى طراز توسان 2023 الكروس أوفر المتوسطة الحجم فهو يتوافر بقسط (149 دينارا)، حيث تتميز بإطلالة رياضية مع المقدمة المبتكرة بمجموعة مصابيح LED أمامية فريدة وتصميم داخلي فاخر مع إضاءة محيطية، شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.2 إنشات مع نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مقاعد أمامية مهواة مع نظام ذاكرة، محرك 4 أسطوانات سعة 2.0 ليتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات وأنظمة سلامة شاملة.



وأخيرا، طراز ستاريا 2023، العائلية ذات التصميم المستقبلي بقسط (199 دينارا). توفر ستاريا مساحة غاية في الرحابة تتسع لـ 11 راكبا وتقدم مواصفات متطورة تشمل مصابيح LED عمودية مع إضاءة نهارية، شاشة وسائط مقاس 10.25 إنشات تدعم نظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، شاشة عدادات رقمية، إضاءة محيطية، منافذ USB، مقاعد فاخرة مع خاصية الاسترخاء، إلى جانب أحدث متطلبات الأمان والأنظمة الذكية للمساعدة على القيادة.



يجدر الذكر أن جميع موديلات هيونداي تضمن معايير متقدمة من الجودة، وأحدث إبداعات الهندسة والتكنولوجيا في مجال الهندسة والاتصالات والأمان، بالإضافة إلى استعمال أفخر المواد في التجهيزات الداخلية ووسائل الراحة.



وتعتمد هيونداي على ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرادار لضمان مستوى غير مسبوق من السلامة عبر منظومات في قمة التطور تعمل على المساعدة على القيادة بسهولة وأمان، لتجعل من كل رحلة داخل سيارة هيونداي تجربة ممتعة لا تنسى.