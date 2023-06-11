أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة عمل إلى تركيا، بحث خلالها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تعزيز العلاقات الاستراتيجية، ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.



وأوردت وكالة أنباء الإمارات «وام» أن الشيخ محمد بن زايد وصل امس إلى مدينة اسطنبول، وكان في استقباله لدى وصوله الرئيس رجب طيب أردوغان وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.



وذكرت (وام) - في تقرير، أن الإمارات وتركيا تسعيان إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية بدعم ومباركة قيادتي البلدين، وسط تأكيدات على أهمية تلك العلاقات في دفع مسيرة التنمية الشاملة في كلا البلدين، وتعزيز فرص الازدهار في المنطقة وتحقيق السلام والاستقرار لشعوبها.



وأشار التقرير إلى أن الزيارات واللقاءات الرسمية بين قيادتي الدولتين، تعكس عمق وصلابة العلاقات الإماراتية التركية، حيث زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تركيا في 24 نوفمبر 2021، بينما زار أردوغان، الإمارات في 14 فبراير 2022، فيما عقد رئيسا البلدين في مارس الماضي قمة عبر تقنية الاتصال المرئي شهدا خلالها مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا.



واعتبرت (وام) أن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا، تمثل محطة جديدة في مسيرة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين التي ترتكز على التفاهم والاحترام المتبادل وتهدف دائما إلى تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.



وقد وقعت الإمارات وتركيا عشرات الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي، شملت المجالات الاقتصاديــة والأمنيــة والبيئية والتكنولوجية، وغيرها.