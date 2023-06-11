عبدالحميد الخطيب



عبر النجم إبراهيم شتي في تصريح لـ«الأنباء»، عن سعادته بإبرام عقد مع شركة «روتانا ميوزك جروب» ينضم بموجبه إلى كوكبة النجوم المتعاقدين مع الشركة. وينص العقد على أنه تتولى «روتانا» مسألة الإنتاج الغنائي لأعماله، إلى جانب تولي إدارة أعماله الفنية كاملة. وقال إبراهيم: سعيد بانضمامي إلى نخبة نجوم «روتانا»، وهذا التوقيع هو بمنزلة تشجيع لي من الشركة ومن رئيسها «عراب الفن» سالم الهندي، وإن شاء الله راح يكون لدي قريبا ومن إنتاجهم ألبوم يضم ألمع الكتاب والملحنين والموزعين.



وتابع دشتي: «اللي محفزني ايضا في هذا التعاقد اني راح أشارك في الحفلات التي تقيمها روتانا في الكويت وعدة دول، والتي أعتبرها أجمل وأهم الحفلات تنظيما وحضورا»، مستدركا: حفلات «روتانا» هي الأقوى في المنطقة، ولها مستوى مميز وهو ما أطمح له، وإن شاء نقدم كل ما ينال رضا الجمهور العزيز.



من جهته، امتدح سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ «روتانا ميوزك جروب»، في تصريح صحافي، موهبة إبراهيم دشتي، مثمنا حرصه كفنان شاب على التميز، ووصف هذا التعاقد بأنه امتداد لنهج وسياسة «روتانا» أكبر شركات الإنتاج السعودي والخليجي والعربي في مجالي الترفيه وصناعة الأغنية بدعم جيل الشباب وتقديمهم للجمهور ومحبيهم بالشكل الفني المطلوب على الصعيدين الإنتاجي والإداري، وبما يواكب التكنولوجيا الحديثة ومتغيرات العصر، الأمر الذي يضمن للمتعاقد معهم مستقبلا يؤهلهم ليكونوا مطلوبين وفي الصدارة، ويواصلون مشوارهم بثقة ونجاح.