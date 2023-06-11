اعتلى فريق تويوتا جازو للسباقات (TGR) مؤخرا منصة التتويج في رالي إيطاليا سردينيا 2023، الذي يقام ضمن منافسات بطولة العالم للراليات (WRC) التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).



وجاء هذا الفوز ليعزز من صدارة الفريق في منافسات البطولة بفارق 25 نقطة، وذلك بعد الأداء الكبير، على الطرقات الضيقة وفي ظل الظروف الجوية الصعبة، الذي قدمه كل من السائق كالي روفانبيرا ومساعده يوني هالتونن على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الكهربائية الـ «هايبرد» التي تحمل الرقم 69.



وواجه روفانبيرا في بداية الرالي طرقا صعبة مفروشة بالحصى، وقدم أداء استثنائيا بالرغم من الظروف المناخية القاسية وغير المتوقعة، وتمكن من الفوز بمرحلة مونتي ليرنو التي يبلغ طولها 50 كيلومترا.



وحافظ روفانبيرا على المركز الثالث طيلة مراحل السباق بالرغم من استمرار تساقط الأمطار والإمداد المحدود للإطارات الملساء، التي عادة ما تستخدم في الراليات التي تقام في المناطق الحارة والصعبة.



وفي مرحلة «باور» الأخيرة، التي شهدت أمطارا غزيرة أيضا، أظهر روفانبيرا أسلوبه التنافسي القوي في القيادة وحقق أسرع زمن بفارق 4.7 ثوان، ليحصل على خمس نقاط إضافية ويعزز صدارة الفريق في منافسات بطولة العالم للراليات (WRC) التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).



وفي تعليق له، قال أكيو تويودا، رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات: «أود أن أعرب عن تقديري للجهد الكبير الذي قدمه فريق تويوتا جازو للسباقات.



وأتوجه بشكر خاص لكالي وجاري ماتي اللذين سافرا كثيرا بين أوروبا واليابان خلال فترة قصيرة.



كما أنني ممتن للفريق لاعتلائه منصة التتويج مرة أخرى على الرغم من هذا الجدول الزمني المزدحم.



سيقام رالي سفاري كينيا في الثلث الأخير من شهر يونيو الجاري، الذي من المتوقع أن يكون سباقا صعبا مثل رالي سردينيا.



ومع ذلك، أنا متأكد من أن فريقنا وطاقمنا سيذهلون الجميع في إفريقيا مجددا في هذا الموسم».



وستقام الجولة السابعة من بطولة العالم للراليات 2023 مع انطلاق رالي سفاري كينيا الأسطوري في الفترة من 22 إلى 25 يونيو.