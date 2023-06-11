يعقوب العوضي



خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي كاظمة أمام الريان القطري ٢٦ - ٣٣ في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمس ضمن البطولة الآسيوية للأندية الأبطال والتي اقيمت في إيران.



كما أحرز فريق الكويت المركز الخامس بعد فوزه أول من أمس على فولاذ اصفهان الإيراني ٣٣ - ٣٢.



من جانب آخر، تعاقد نادي برقان مع المدرب المصري لكرة اليد خالد حلفاية لتدريب فرق المراحل السنية في النادي، وكان حلفاية قد عمل خلال السنوات الخمس الماضية مع فرق البراعم وفريق السيدات في نادي القرين، وحقق فريق السيدات معه أربع بطولات «الدوري والكأس في الموسمين الماضيين»، كما عمل مساعدا للمدرب مع الفريق في البطولة الآسيوية للسيدات التي أقيمت في كازاخستان العام الماضي.



وحقق حلفاية مع فريقي تحت 15 و17 سنة بنادي القرين مراكز متقدمة، كما عمل مدربا لفرق البراعم في القرين وحقق المركز الأول في المهرجانات التي أقيمت في الاتحاد والأندية خلال السنوات الثلاث الماضية.



وأكد أن مهمته الجديدة في نادي برقان ستنطلق الشهر المقبل وانه أمام تحديات كبيرة لوضع بصمته في النادي من خلال تجهيز لاعبين مميزين يستطيعون الأخذ بيد الفريق الى المراكز التنافسية، لاسيما أن مجلس إدارة نادي برقان برئاسة انور العتيبي وأمين السر نواف العدواني وأعضاء مجلس الإدارة يولون اهتماما كبيرا بألعاب النادي ولعبة كرة اليد خاصة إلى جانب الجهاز الإداري للعبة،.