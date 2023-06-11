عاطف رمضان



تطرح وزارة الإعلام 18 مشروعا من خلال مناقصات ضمن خطتها السنوية للمشاريع الخاصة بقطاع الشؤون الهندسية للسنة المالية 2023-2024.



وقالت مصادر مطلعة إن هذه المشاريع عبارة عن توريد وتركيب وضمان سيارة نقل إذاعي لمراقبة الوصلات الإذاعية لتطوير سيارة البث الإذاعي ومدة تنفيذها 13 شهرا، ومشروع شراء جهاز سي كيو كيه 1-650 لضمان تشغيل أجهزة الموجات القصيرة ومدة تنفيذه 16 شهرا، ومشروع تطوير وتحديث محطة الإرسال الاذاعي FM في كبد لاستكمال النواقص لتشغيل المحطة ومدة تنفيذه 13 شهرا، ومشروع توريد نظام مراقبة ورصد المحتوى المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي ومدة تنفيذه 15 شهرا، ومشروع توريد نظام اتصالات بالشويخ 2 وربطها بمواقع الوزارة ومدة تنفيذه 13 شهرا، ومشروع توريد نظام تشغيل جديد لاستديوهات البث الإذاعي ومدة تنفيذه



13 شهرا، ومشروع تحديث 3 استديوهات إذاعية ومدة تنفيذه 13 شهرا، ومشروع تطوير وزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز المونتاج ومدة تنفيذه 13 شهرا.



ومن المشاريع الأخرى ايضا مشروع تطوير استديو الشويخ 200 ومدة تنفيذه 13 شهرا، ومشروع تطوير استديو انتاج القناة الرياضية ومدة تنفيذه 13 شهرا، ومشروع تطوير استديو انتاج القناة الثانية ومدة تنفيذه 13 شهرا، ومشروع توريد شاشات لاستديو الانتاج ومدة تنفيذه 6 أشهر، ومشروع توريد أجهزة الربط «الخوادم» سيرفرات للقطاع الهندسي ومدة تنفيذه



13 شهرا ومشروع تصميم مبنى الوزارة الجديد ومدة تنفيذه 18 شهرا، ومشروع مبنى إيواء سيارات البث الفضائي والتلفزيوني ومدة تنفيذه 15 شهرا، ومشروع إنشاء مبنى استديو الأخبار بالشويخ ومدة تنفيذه 36 شهرا، ومشروع توريد سيارة نقل تلفزيوني ومدة تنفيذه 13 شهرا، ومشروع توريد أجهزة تسجيل وبث تلفزيوني وإذاعي ومدة تنفيذه 13 شهرا.