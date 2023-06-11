بناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية والقائمين بالأعمال لعدد من الدول الأوروبية المعتمدين لدى الكويت وذلك على مأدبة أقامها الوزير في قاعة المراسم بديوان عام الوزارة لبحث مسألة تأشيرة الشنغن للمواطنين الكويتيين.



ودعا الشيخ سالم العبدالله السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية للعمل على تذليل الصعوبات أمام المواطنين وتسهيل الاجراءات اللازمة للتقديم لتأشيرة الشنغن، وتوفير المزيد من المواعيد المخصصة، وسرعة انجاز التأشيرات، وعلى أن تكون بمدد زمنية أطول تمتد صلاحيتها لعدة سنوات وعبر اجراءات مبسطة وسلسة، مثمنا جهود البعثات المبذولة حيال التعامل مع طلبات التأشيرات خلال موسم السفر وتسهيل إجراءات المصطافين الكويتيين في الدول الأوروبية، معبرا كذلك عن الاحترام الكامل لإجراءات الدول وسيادتها على مسألة إصدار التأشيرات.



وشدد على حرص وزارة الخارجية ومتابعتها لكل المواضيع والإجراءات المتعلقة بالمواطنين الكويتيين، مؤكدا استعداد وزارة الخارجية التام للعمل وبذل كل الجهود لما يحقق المصالح المشتركة بين الكويت والدول الأوروبية الصديقة.