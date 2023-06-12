قالت تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن الأرباح ربع السنوية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في البورصات الخليجية عن فترة الربع الأول من 2023، تراجعت على خلفية انخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية بصفة رئيسية.



وتراجعت أسعار معظم السلع الأساسية نتيجة لتراجع معدلات الطلب خلال هذا الربع، الأمر الذي انعكس في هيئة أكبر انخفاض ربع سنوي يشهده مؤشر بلومبرغ للسلع منذ الجائحة والذي سجله خلال الربع الأول من العام 2023 (-6.5%).



كما انعكس تراجع أرباح قطاع المالية المتنوعة في انخفاض أرباح الشركات الخليجية بصفة عامة خلال الربع بعد تراجع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي على مدار 4 فترات ربع سنوية متتالية، إلا ان إجمالي أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية شهد أول نمو على أساس ربع سنوي بالربع الأول من 2023 بعد انخفاض دام لفترة ربعين متتاليين خلال الربعين السابقين.



وبلغ صافي ربح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية 61.5 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي مقابل 57 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022، أي بنمو بلغت نسبته 7.9% على أساس ربع سنوي.



أما على أساس سنوي فقد تراجعت الأرباح بنسبة 9.1% مقارنة بأرباح الربع الأول من العام 2022 البالغة 67.9 مليار دولار، والتي كانت تعتبر ثاني أعلى مستوى تسجله الأسواق الخليجية من الأرباح على الإطلاق.



وجاءت قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والمالية المتنوعة في الصدارة من حيث انخفاض الأرباح بالقيمة المطلقة على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من العام 2022، إذ استحوذت هذه القطاعات على نسبة 56% من إجمالي الأرباح خلال الربع الأول من العام 2023 مقارنة بنسبة 70% من الأرباح المسجلة في الربع الأول من العام 2022.



أما على صعيد الأداء على أساس ربع سنوي، فكان نمو الأرباح مدفوعا بارتفاع أرباح قطاعي البنوك والمرافق العامة وهو الأمر الذي قابله بصفة رئيسية انخفاض أرباح قطاعات الطاقة والسلع الرأسمالية والمواد الأساسية.



وبالنسبة للاتجاه الإقليمي، نمت الأرباح على أساس ربع سنوي في أسواق الخليج خلال هذا الربع، باستثناء السعودية، وبلغ اجمالي ربح شركات المملكة 38.9 مليار دولار بالربع الأول من 2023، مقابل 40.6 مليار دولار بالربع الرابع من 2022، بانخفاض نسبته 4.2% فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أرباح قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والمرافق العامة.



من جهة أخرى، سجلت الشركات القطرية أعلى معدل نمو في الأرباح بنسبة 65.9%، تلاها الشركات المدرجة في البورصة العمانية ثم الشركات المدرجة في دبي بنمو الأرباح بنسبة 49.9% و43.7% على أساس ربع سنوي، على التوالي.



الكويت



ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 13.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2023 لتصل إلى 2.3 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. وتأثرت أرباح بورصة الكويت خلال هذا الربع بصفة رئيسية بتزايد أرباح قطاع البنوك الذي شهدت أرباحه قفزة هائلة بنسبة 39.4% لتصل إلى 1.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023 مقابل 926.8 مليون دولار في الربع الأول من العام 2022. أما مقارنة بالربع السابق، فنما صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 34.3% مقارنة بالربع الرابع من العام 2022. وساهمت القطاعات الرئيسية مثل البنوك والاتصالات والتأمين في زيادة الربح الإجمالي على أساس سنوي، في حين كان النمو على أساس ربع سنوي مدفوعا بصفة رئيسية بنمو قطاعي الاتصالات والعقار والذي قابله جزئيا انخفاض حاد في أرباح قطاع التأمين.



السعودية



تراجع صافي ربح الشركات المدرجة في البورصة السعودية بنسبة 22.5% ليصل إلى 38.9 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023 مقابل 50.2 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. وعلى مستوى أكبر ثلاثة قطاعات على مستوى البورصة، نمت أرباح قطاعي البنوك والاتصالات. ويعزى تراجع أرباح الربع الأول من العام 2023 بصفة رئيسية إلى انخفاض أرباح قطاع الطاقة الذي تراجع بنسبة 18.1% إلى 31.2 مليار دولار مقابل 38.1 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. كما انخفضت أرباح القطاعات الرئيسية الأخرى مثل المواد الأساسية والاستثمار والتمويل والمرافق العامة خلال الربع.



من جهة أخرى، نمت أرباح كل من قطاعي إنتاج الأغذية والرعاية الصحية خلال هذا الربع، مما ساهم في تعويض التراجع العام. ولم تقدم معظم الشركات في قطاع التأمين نتائجها ربع السنوية حيث تم تمديد الموعد النهائي لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 «عقد التأمين».



أبوظبي ودبي



ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة أبوظبي بنسبة 51.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2023 لتصل إلى 11.1 مليار دولار مقابل 7.3 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2022. وجاء قطاع المرافق العامة - الذي يضم شركة واحدة فقط وهي شركة أبوظبي الوطنية للطاقة - في الصدارة بتسجيله صافي ربح قدره 3.2 مليارات دولار مقابل 536.6 مليون دولار في الربع الأول من العام 2022. تبعه قطاع البنوك بتسجيله نموا بمعدل أقل في الأرباح على أساس سنوي بنسبة 3.2% في الربع الأول من العام 2023 والتي وصلت إلى 2.2 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. وكان انخفاض صافي ربح بنك أبوظبي الأول السبب الرئيسي وراء تباطؤ نمو إجمالي صافي ربح قطاع البنوك. إذ أعلن بنك أبوظبي الأول عن صافي ربح بقيمة 1.1 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023، بانخفاض بلغت نسبته 23.3% على أساس سنوي نتيجة الأرباح غير الاعتيادية التي تم تسجيلها في الربع الأول من العام 2022 بعد بيع حصة البنك في شركة ماجنتي.



كما يعزى تراجع الأرباح ربع السنوية إلى ارتفاع صافي مخصصات انخفاض القيمة التي ارتفعت بنسبة 74% على أساس سنوي لتصل إلى 798 مليون درهم إماراتي (217.3 مليون دولار) في الربع الأول.



نما صافي أرباح الشركات المدرجة في دبي بنسبة 51.2% على أساس سنوي إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023 مقابل 3.2 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2022. ويعزى ارتفاع الأرباح بصفة رئيسية إلى نمو أرباح قطاعات البنوك والعقارات والسلع الرأسمالية. إذ استحوذت القطاعات الثلاثة على أكبر حصة من أرباح الشركات في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 85.3%. واقتصر تسجيل تراجع في الأرباح على أساس سنوي على قطاعي تجزئة الأغذية وإنتاج الأغذية فقط في الربع الأول من العام.



قطر



تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر على أساس سنوي بنسبة 11.5% في الربع الأول من العام 2023 ليصل إلى 3.4 مليارات دولار مقابل 3.9 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2022. ويعزى انخفاض الأرباح ربع السنوية بصفة رئيسية إلى تراجع ربح الشركات المدرجة ضمن قطاعات السلع الرأسمالية والطاقة والمواد الأساسية، والذي قابله نمو أرباح قطاعي الاتصالات والبنوك خلال هذا الربع.



وسجل قطاع البنوك القطرية نموا في الأرباح بنسبة 1.6% في الربع الأول من العام 2023 لتصل إلى 1.94 مليار دولار، بما يمثل 56.5% من إجمالي أرباح البورصة في الربع الأول من العام.



البحرين



تراجع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة البحرين إلى النصف تقريبا في الربع الأول من العام 2023 ليصل إلى 452.2 مليون دولار مقابل 898.9 مليون دولار في الربع الأول من العام 2022. وشهدت 4 من أصل 5 من أكبر قطاعات السوق من حيث القيمة السوقية تراجعا في ارباحها على أساس سنوي هذا الربع، وهي تحديدا قطاع البنوك، والمالية المتنوعة، والمواد الأساسية، والاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، تراجع صافي ربح 9 من أصل 13 قطاعا من قطاعات البورصة في الربع الأول من العام 2023.



وتراجع صافي ربح قطاع البنوك في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 44.4% على أساس سنوي إلى 213.0 مليون دولار مقابل 383.4 مليون دولار في الربع الأول من العام 2022. ولم تتضمن نتائج قطاع البنوك صافي ربح البنك الأهلي المتحد - البحرين بعد اندماجه مع بيت التمويل الكويتي.



عمان



ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان بنسبة 17.4% في الربع الأول من العام 2023 ليصل إلى 466.4 مليون دولار مقابل 397.2 مليون دولار في الربع الأول من العام 2022 بعد ارتفاع أرباح قطاعات البنوك والاتصالات والمالية المتنوعة خلال الربع الأول من العام. وشهد قطاع البنوك نموا في صافي ربح الربع الأول من العام 2023 بنسبة 19.4% ليصل إلى 290.9 مليون دولار مقابل 243.6 مليون دولار في الربع الأول من العام 2022. وعلى صعيد قطاع البنوك، سجلت 7 من أصل 8 بنوك مدرجة ضمن القطاع نموا في صافي الربح، في حين انخفضت أرباح البنك الأهلي بنسبة 26.2% لتصل إلى 14.4 مليون دولار في الربع الأول من العام 2023.