أسامة أبو السعود



باشرت الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل سداد ديون الغارمين ضمن حملة «فزعتكم فرحة لهم».



وأشاد عدد من ذوي المسجونين على ذمة قضايا مالية بالحملة بسرعة الاستجابة لمطالبهم بالإفراج عن ذويهم قبل عيد الأضحى المبارك ليتمكنوا من قضاء العيد مع ذويهم.



وكانت وزيرة الشؤون ووزيرة المرأة والطفولة م.مي البغلي قد عقدت اجتماعا مع اللجنة الخاصة بمتابعة أعمال حملة الغارمين «فزعتكم فرحة لهم»، وذلك لاعتماد الآلية النهائية للصرف وفق الأولويات المحددة من الفئات المستهدفة وإرسال كتاب بذلك إلى وزارة العدل يتضمن الحصيلة النهائية للحملة، والتي نجحت في جمع مبلغ قدره 11 مليونا و441 ألفا و745 دينارا، بمساهمة 59252 متبرعا خلال شهر رمضان المبارك. وتم وضع معايير تحديد الغارمين المستفيدين من الحملة وفق أولويات تتقدمها فئة كبار السن والنساء ممن لهم ملفات في إدارة «التنفيذ المدني».