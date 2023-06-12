أشاد وزير خارجية إستونيا مارغوس تساهنكا أمس بدور الكويت ومساهمتها الإيجابية في القضايا الاقليمية والدولية.



وذكرت سفارتنا في برلين، في بيان تلقته «كونا»، ان ذلك جاء خلال لقاء تساهنكا مع سفيرنا غير المقيم نجيب البدر في العاصمة تالن.



وأضافت أن تساهنكا أشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا اهتمام حكومة بلاده بتطويرها في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأشار البيان الى أن السفير البدر بحث خلال اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتنمية التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية.