استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الأمطار الغزيرة التي اجتاحت إقليم خيبر شمال باكستان، والتي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين، مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.