دارين العلي



أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان الوزارة تعمل على استكمال مساعيها للحصول على موافقات الجهات المعنية لشراء 600 ميغاواط من شبكة الربط الكهربائي الخليجية، في وقت بدأ فيه المؤشر الكهربائي يسجل أحمالا مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة.



وقالت المصادر ان الأحمال سجلت أعلى أرقام لهذا العام 15570 ميغاواط في ظل ارتفاع درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية، متوقعة أن يواصل المؤشر ارتفاعه خلال الأيام المقبلة.



وشددت المصادر على انه في ظل هذه التوقعات تواصل الوزارة مساعيها في الحصول على بقية موافقات الجهات المعنية بموضوع شراء الطاقة من الشبكة الخليجية، حيث حصلت في وقت سابق من وزارة المالية على تخصيص 30 مليون لشراء 600 ميغاواط، لافتة إلى ان بقية الموافقات تحتاج إلى مزيد من الوقت لإتمام الإجراءات.



وأوضحت انه على الرغم من زيادة استهلاك الطاقة خلال أشهر الصيف ووصولها إلى معدلات قياسية إلا أن الوزارة قادرة على تجاوز التحديات حتى في حال تأخر موضوع شراء الطاقة خلال الصيف الحالي.



ولفتت إلى ان المختصين في الوزارة يقومون بدراسة ومتابعة معدلات الاستهلاك والإنتاج لإدارة الشبكة كما يلزم، موضحة ان التوقعات تشير إلى أن أعلى معدل استهلاك يمكن أن يسجله مؤشر الأحمال هو 16800 ميغاواط، الأمر الذي يعني قدرة الوزارة على تجاوز الصيف الحالي دون الحاجة إلى شراء طاقة، حيث تفوق القدرة المركبة للمحطات 18 ألف ميغاواط.



ولفتت إلى ان شراء الطاقة هذا الموسم الهدف منه ضمان تشغيل الشبكة الكهربائية خلال أشهر الصيف بشكل آمن، مشيرة إلى ان الهدف من إنشاء هيئة الربط الخليجي هو دعم الحالات الطارئة لتجنيب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي، حيث نجح المشروع منذ تشغيله حتى الآن في مساندة ما يقرب من 2600 حالة دعم لشبكات دول مجلس التعاون.



وأوضحت ان تبادل الطاقة متبع في كثير من الأحوال، حيث زودت الكويت بعض الدول الخليجية بطاقة كهربائية لفترات زمنية محددة والعكس صحيح، لافتة إلى ان عمليات تبادل الطاقة بين دول المجلس والتي تختلف عن موضوع شراء الطاقة تتم وقت اللزوم.



وكررت المصادر دعوتها المستهلكين الى خفض الاستهلاك، خصوصا في أوقات الذروة، معولة على أعداد المسافرين خارج الوطن خلال العطلة الصيفية، الأمر الذي من شأنه أن يخفض الأحمال بعض الشيء.