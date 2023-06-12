إدارة مكتب رئيس الديوان يتبعها قسم التنسيق والمتابعة وقسم السكرتارية والدعم الإداري

إدارة التدريب الخارجي يتبعها قسم المتابعة الفنية وقسم البرامج التعاقدية الخارجية



مريم بندق



تنشر «الأنباء» الهيكل التنظيمي الجديد لديوان الخدمة المدنية، والذي شهد دمج قطاع «شؤون التوظف» مع «قطاع الشؤون القانونية».



وقد سجلت مصادر بعض الملاحظات على هذه الخطوة، منها المطالبة بالمزايا المالية لمراقبي التوظف، وتعارض المصالح، وعدم العرض على «التطوير الاداري»، وإحداث خلل في المهام الإدارية.



وفي تفاصيل الملاحظات، أوضحت المصادر منها الأثر المالي حيث ان مراقبي شؤون التوظف يحصلون على كادر مقابل الرقابة على الجهات الحكومية، وهذا الكادر لا يحصل عليه العاملون في قطاع الشؤون القانونية، وتاليا سيطالب مراقبو قطاع الشؤون القانونية بالكادر ذاته الذي يصرف لقطاع مراقبي التوظف، وسيؤدي ذلك إلى رفع قضايا لأخذ المزايا الوظيفية لقطاع شؤون التوظف.



وأضافـــت: سيحــدث أيضا تعارض مصالح لأن قطاع شؤون التوظف هو المسؤول عن رصد مخالفات قطاع الشؤون القانونية، فكيف يتم الدمج ويصبح وكيل شؤون التوظف هو ذاته المسؤول عن قطاع الشؤون القانونية؟ هذا إلى جانب أن موظفي قطاع شؤون التوظف يبلغ نحو 400 موظف مقابل 60 في الشؤون القانونية، وهذا سيؤدي إلى خلل في المهام الادارية للقطاع المدمج.



ولفتت المصادر إلى انه لم يتم أخذ رأي قطاع التطوير الإداري وتحديدا إدارة الوصف الوظيفي المعني قانونا بذلك اعتمادا على قرار مجلس الوزراء الذي ينص على أن اعتماد الهياكل التنظيمية من اختصاص قطاع التطوير الإداري بديوان الخدمة المدنية.



وفيما يلي الهيكل التنظيمي الجديد:



مادة أولى: يكون الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية كما هو موضح أدناه ومبين بالهيكل التنظيمي المرفق لهذا القرار.



رئيس ديوان الخدمة المدنية: ويتبعه مباشرة:



- إدارة مكتب الوزير.



- مكتب شؤون مجلس الخدمة المدنية (بمستوى إدارة).



- إدارة مكتب رئيس الديوان، ويتبعها مباشرة: قسم التنسيق والمتابعة، قسم السكرتارية والدعم الإداري.



- مكتب التفتيش والتدقيق بمستوى إدارة.



- وكيل ديوان الخدمة المدنية، ويتبعه مباشرة: المكتـــب الفنـــي، مكتــــب التخطـيـــط والبحــــوث (بمستوى إدارة) ويتبعها مباشرة: مراقبة البحوث، مراقبة التخطيط، إدارة خدمة المواطن والعلاقات العامة، ويتبعها مباشرة: قسم العلاقات الخارجية، قسم العلاقات العامة، قسم الإعلام، قسم الاستقبال، وكذلك يتبع وكيل الديوان مباشرة إدارة مكتب وكيل الديوان، ويتبعها مباشرة: قسم متابعة أعمال اللجان والاجتماعات والمنظمات العربية والدولية، قسم السكرتارية.



ويتبع وكيل ديوان الخدمة المدنية كافة قطاعات الديوان، وفيما يلي كل قطاع بما يشتمل عليه من وحدات تنظيمية:



1 - قطاع الوكيل المساعد لشؤون البعثات والإجازات الدراسية: الوكيل المساعد لشؤون البعثات والإجازات الدراسية، ويتبعه مباشرة:



- مكتب الوكيل المساعد لشؤون قطاع البعثات والإجـــازات الدراسيـــة (بمستوى قسم)، مكتب متابعة قضايا الموفدين (بمستوى قسم)، قسم الدعم المالي للبعثات والإجازات الدراسية.



- إدارة البعثات، وتتبعها مراقبة البعثات الدراسية، ويتبعها: قسم بعثات الأطباء للخطة الخارجية، قسم البعثات لغير الأطباء للخطة الخارجية، قسم البعثات المحلية، قسم التنسيق والمتابعة للبعثات الدراسية.



- إدارة الإجازات الدراسية، وتتبعها مراقبة الإجازات الدراسية، ويتبعها: قسم الإجازات الدراسية للدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، قسم الإجازات الدراسية للدول الأجنبية، قسم الإجازات الدراسية للجامعات الحكومية داخل الكويت، قسم الإجازات الدراسية للجامعات الخاصة داخل الكويت.



- إدارة التدريب الخارجي، ويتبعها مباشرة: قسم المتابعة الفنية، قسم البرامج التعاقدية الخارجية، قسم الدورات التدريبية الخارجية، قسم المهمات الرسمية الخارجية.



2 - قطاع الوكيل المساعد لشؤون التوظيف: الوكيل المساعد لشؤون التوظيف، ويتبعه مباشرة:



- مكتب الوكيل المساعد لشؤون قطاع التوظيف (بمستوى قسم).



- مكتب المتابعة والتنسيق (بمستوى قسم).



- إدارة نهاية الخدمة، ويتبعها مباشرة: قسم التدقيق والمراجعة، قسم المتابعة الإدارية.



- إدارة تسجيل القوى العاملة، ويتبعها مباشرة: قسم دراسات وبحوث القوى العاملة، قسم التسجيل، قسم القوى العاملة.



- إدارة الاختيار، ويتبعها مباشرة: قسم الترشيح، قسم المتابعة والتنسيق.



- إدارة الاحتـيــاجـــــات الوظيفية.



3 - قطاع الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية: الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية، ويتبعه مباشرة:



- مكتب الوكيل المساعد لشؤون قطاع المالية والإدارية (بمستوى قسم).



- مكتب الخدمة الوطنية العسكرية.



- إدارة السجل العام، ويتبعها مباشرة: قسم الصادر، قسم الوارد، قسم التحويل، قسم السكرتارية والحفظ.



- إدارة الشؤون المالية، ويتبعها مباشرة: قسم محاسبة الأصول، قسم المراجعة والمتابعة.



مراقبة الميزانية والصرف، ويتبعها: قسم الصرف، قسم الميزانية.



مراقبة الميزانية والمشتريات، ويتبعها: قسم المشتريات، قسم الحسابات، قسم المخازن.



- إدارة الشؤون الإدارية، ويتبعها مباشرة: قسم الترجمة.



مراقبة شؤون الموظفين، ويتبعها: قسم الدعم الإداري، قسم الدعم القانوني والتحقيقات، قسم الرواتب.



مراقبة الخدمات العامة، ويتبعها: قسم الصيانة، قسم النقليات والأمن والسلامة.



- إدارة ترتيب الوظائف والميزانية، ويتبعها مباشرة: قسم التعيينات والمؤهلات، قسم تعديل الأوضاع الوظيفية، قسم ترتيب الوظائف والميزانية، قسم الدراسات والبحوث.



4 - قطاع الوكيل المساعد لقطاع التطوير الإداري: الوكيل المساعد لقطاع التطوير الإداري، ويتبعه مباشرة:



- مكتب الوكيل المساعد لقطاع التطوير الإداري (بمستوى قسم).



- مكتب التنسيق والمتابعة ويتبعها مراقبة التنسيق والمتابعة.



- إدارة التنظيم ووصف الوظائف ويتعبها مباشرة: قسم المتابعة التنظيمية، مراقبة التنظيم، ويتبعها:



قسم دراسة وتطوير الهياكل التنظيمية للإدارات الحكومية والجهات الملحقة، قسم دراسة وتطوير الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات ذات الميزانية المستقلة، مراقبة توصيف وتصنيف الوظائف، ويتبعها قسم توصيف وتصنيف الوظائف.



- إدارة تطوير الخدمة وأساليب العمل، ويتبعها: قسم ضبط الجودة، قسم تطوير الخدمة الحكومية، قسم تطوير الإجراءات.



- مركز تنمية الموارد البشرية، ويتبعه مباشرة: قسم التنسيق المالي، قسم الخدمات التدريبية، مراقبة تصميم وتنفيذ البرامج، ويتبعها: قسم البرامج العامة، قسم البرامج الخاصة، مراقبة تخطيط وتقييم البرامج، ويتبعها: قسم تخطيط التدريب، قسم تقييم الفعاليات التدريبية، قسم المعلومات والدراسات التدريبية.



5 - قطاع الوكيل المساعد للشؤون القانونية ورقابة شؤون التوظف: الوكيل المساعد للشؤون القانونية ورقابة شؤون التوظف، ويتبعه مباشرة:



- مكتب قضايا شؤون الديوان، مكتب الوكيل المساعد للشؤون القانونية (بمستوى قسم)، مكتب تنسيق مراقبي شؤون التوظف (بمستوى قسم)، إدارة الفتوى والرأي، وتتبعها: مراقبة متابعة شؤون قضايا الجهات الحكومية، مراقبة الفتوى والرأي.



- إدارة التظلمات والعقود، ويتبعها مباشرة: قسم التظلمات، قسم العقود.



- إدارة التقييم والمتابعة، ويتبعها: مراقبة التخطيط والمتابعة.



- إدارة رقــابــة شــــؤون التوظف للوزارات ويتبعها: مراقبة رقابة شؤون التوظف للوزارات، وتتبعها: وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة التربية (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة الأشغال العامة (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة الداخلية (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة الصحة (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة الدولة لشؤون الخدمات (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة العدل (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة الكهرباء والماء (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة التعليم العالي (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة التجارة والصناعة (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة الإعلام (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة الشؤون الاجتماعية (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة الدفاع (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة النفط (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة المالية (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة الخارجية (بمستوى قسم).



- إدارة رقابة شؤون التوظف للإدارات الحكومية والجهات الملحقة، وتتبعها: مراقبة رقابة شؤون التوظف للإدارات الحكومية، وتتبعها: وحدة رقابة شؤون التوظف بالمركز الوطني لتطوير التعليم (بمستوى قسم).



وحدة رقابة شؤون التوظف بإدارة الفتوى والتشريـــع (بمستـــوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بجهاز المراقبين الماليين (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالإدارة العامة للطيران المدني (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بوحدة التحريات المالية الكويتية (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بجهاز حماية المنافسة (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالإدارة العامة للجمارك (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالإدارة المركزية للإحصاء (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالجهاز المركزي للمناقصات العامة (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالأمانة العامة للأوقاف (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية (بمستوى قسم).



- مراقبة رقابة شؤون التوظف للجهات الملحقة، ويتبعها: وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة للشباب (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف ببلدية الكويت (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة للغذاء والتغذية (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بقوة الإطفاء العام (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة للبيئة (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة للمعلومات المدنية (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة للاستثمار (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة للرياضة (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة لشؤون القصر (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بجامعة الكويت (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة للقوى العاملة (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالديوان الوطني لحقوق الإنسان (بمستوى قسم)، وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية (بمستوى قسم).



6 - قطاع نظم المعلومات: الوكيل المساعد لشؤون نظم المعلومات، ويتبعه مباشرة: قسم التنسيق الإداري، المكتب الفني.



- إدارة دعم المستــفيدين ومتابعـــة المشــروعــــات، ويتبعها: مراقبـــة دعــــم المستفيــديـــن ومتابــعـــة المشروعات، ويتبعها: قسم التقنيات التدريبية، قسم متابعة مشروعات الإدارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية، قسم متابعة مشروعات الوزارات.



- إدارة الدعم الفني، ويتبعها: مراقبة الدعم الفني، ويتبعها: قسم قواعد البيانات، قسم نظم التشغيل، قسم التطوير الفني، قسم نظم تشغيل الوزارات والهيئات الحكومية، قسم نظم تشغيل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.



- إدارة تطوير النظم، ويتبعها: مراقبة تطوير النظم، ويتبعها: قسم تنفيذ المشروعات، قسم تخطيط المشروعات، قسم الإحصاء والتحليل.



- إدارة التشغيل، ويتبعها: مراقبة التشغيل، ويتبعها: قسم ضبط العمليات، قسم تخطيط وتنفيذ العمليات، قسم معالجة الوثائق.



مادة ثانية: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل من قراري الديوان رقمي (186) لسنة 2023 و(261) لسنة 2023 المشار إليهما أعلاه.

«ديوان الخدمة»: لا إلغاء لقطاع «شؤون التوظف» وتم دمجه مع «القانونية»

علمت «الأنباء» أنه لم يتم إلغاء قطاع شؤون التوظف من الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية.

وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات لـ«الأنباء»، أنه تم دمج قطاع مراقبي شؤون التوظف ‬⁩مع قطاع الشؤون القانونية.

قرار رقم 1320 لسنة 2023 بشأن تنظيم الهيكل التنظيمي PDF