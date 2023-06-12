بناء على تكليف من مجلس الوزراء وبمتابعة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، ترأس رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد اجتماع لجنة إزالة المخالفات التي تتعارض مع اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وبحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وتم خلال الاجتماع مناقشة التوصيات الصادرة في عدد من المواقع التي تهدد الأمن المجتمعي وعلى وجه الخصوص المخالفات بمنطقة تجميع الإطارات بالسالمي ووضع الحلول المناسبة التي تمنع تكرار الحرائق في هذه المنطقة ووضع الأسس السليمة لعدم تكرارها في المستقبل.



وفي ختام الاجتماع تقدم الفريق خالد راكان المكراد بجزيل الشكر والامتنان لجميع الجهات الحكومية المشاركة في هذا الاجتماع على أن تتم متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حسب اختصاصات كل جهه لضمان عدم تكرار نشوب حرائق بتلك المواقع.