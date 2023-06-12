في خطوة نوعية تلبي احتياجات السوق المتزايدة على المواقف ذات المعايير العالية، أعلنت شركة إدارة المرافق العمومية عن تقديم حلول مبتكرة جديدة لمواقف السيارات على المدى الطويل في مرافق حصرية ومتطورة خصصت لمن يبحثون عن موقف آمن وعصري لسياراتهم أثناء سفرهم خارج الكويت أو للحفاظ على سياراتهم الثمينة من عوامل الجو وتتوافر هذه الخدمة في مدينة الكويت.



وتشمل حلول الشركة مواقف مميزة على المدى الطويـــل تـــم تجهيـــزها بأفضل السبل للحفاظ على السيارات والعناية بها، ومنها ميزة أبواب «شتر» للمواقف الخاصة والتي لا يدخلها سوى المشتركين بهذه الخدمة، ووجود أمن وكاميرات مراقبة على مدار الساعة، بالإضافة إلى ميزة التكييف على مدار الساعة التي تحمي السيارات من أضرار التعرض إلى أشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية وتحافظ على حالتها الممتازة.



وقد أكدت شركة إدارة المرافق العمومية أنها تسعى دائما إلى ابتكار حلول جديدة تواكب من خلالها احتياجات ومتطلبات الأفراد المتنوعة والمتغيرة قد طرحت هذه الخدمة على أبواب موسم الصيف لإدراكها أن العديد من المواطنين والمقيمين في الكويت يخططون للسفر في هذه الفترة من العام، ومنهم من يقيم في الخارج لشهور عديدة، فكان لا بد من توفير المواقف العصرية، الآمنة والمجهزة للحفاظ على إحدى أهم ممتلكاتهم الثمينة.



للراغبين بالاستفادة من خدمة المواقف المكيفة على المدى الطويل، التواصل مع فريق شركة إدارة المرافق العمومية أو زيارة الموقع الإلكتروني.