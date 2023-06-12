طالب زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر بإجراء انتخابات عامة بعد استقالة 3 نواب من الحزب المحافظ من البرلمان بينهم رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون على خلفية تحقيق «بارتي غيت»، أي الحفلات التي استضافها مقر الحكومة في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بكوفيد-19.



وقال ستارمر الذي يتزعم حزب العمال في تغريدة على تويتر إنه يتوجب على رئيس الوزراء ريشي سوناك «الدعوة إلى انتخابات والسماح للجمهور بتحديد رأيه في 13 عاما من فشل حزب المحافظين».



وأضاف ان «هذه المهزلة يجب أن تتوقف والناس سئموا من حكومة حزب المحافظين الفاسدة ورئيس وزراء ضعيف لم يصوت له أحد».



وكان جونسون أعلن الجمعة الفائتة استقالته من البرلمان على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة «بارتي غيت».



وأكد جونسون (58 عاما) أن قراره يدخل حيز التنفيذ فورا، مما يتطلب تنظيم انتخابات فرعية ستشكل مزيدا من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.



ويتوجب على لجنة تحقيق برلمانية تحديد ما إذا كان جونسون قد كذب على البرلمان عندما قال مرارا إن كل القيود الصحية المتعلقة بكوفيد تم احترامها داخل مقر الحكومة البريطانية.



واستقالت واحدة من أقرب حلفاء جونسون هي وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس التي كانت لاتزال نائبة، بينما استقال آخر يدعى نايجل آدامز لاحقا.



وبالتالي ستكون هناك انتخابات محلية عالية الخطورة في ثلاث دوائر انتخابية أو أكثر في حال توالت استقالات حلفاء جونسون.



وبذلك أصبح رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يتولى منصبه منذ أكتوبر الماضي يواجه اختبارات انتخابية يبدو أنها ستكون صعبة في وقت تظهر استطلاعات الرأي تراجعا كبيرا للمحافظين بعد 13 عاما في السلطة.