القاهرة - خديجة حمودة



وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة «القهار» من طراز (MEKO-A200)، بعد إتمام إجراءات التسلم في ألمانيا لتنضم للأسطول البحري المصري العريق، حيث تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية.



وتعد الفرقاطة «القهار» الثانية من أصل 4 فرقاطات طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وتتمتع الفرقاطة «القهار» بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية، كما تعتبر إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بمنطقتنا حفاظا على مقدراتنا وإعلاء لكلمة الوطن ولتحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.