نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين في الجيش الأميركي، تأكيدهم إيقاف روسيا لبروتوكولات التنسيق مع الولايات المتحدة في سورية.



ونقل موقع «عنب بلدي» عن مديرة الشؤون العامة للقوات الجوية الأميركية (AFCENT) تيريزا سوليفان، ان لدى قوات التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده واشنطن والقوات الروسية في سورية «بروتوكولات راسخة» ومتفقا عليها لمنع تعارض عمليات الجانبين.



المستشارة الأميركية أضافت ردا على سؤال، أن جنود سلاح الجو الأميركي يواصلون الالتزام بالبروتوكولات المتفق عليها، لكن الجيش الروسي ابتعد مؤخرا عن المعايير المتوقعة لسلاح جوي «محترف»، واختار من ذلك انتهاك الاتفاقيات عمدا.



وتعمل الطائرات الروسية في سورية منذ مدة بطريقة «غير آمنة وغير مهنية»، بحسب سوليفان، التي اعتبرت أن روسيا تتقصد تنفيذ «مناورات عدوانية» وارتكاب عمليات توغل غير متضاربة في مناطق العمليات الأميركية بوتيرة متزايدة.