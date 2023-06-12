القاهرة - خلود أبوالمجد



تشارك الفنانة ريم مصطفى ضيفة شرف خلال أحداث فيلم «مستر إكس» للنجم أحمد فهمي، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل بجميع دور العرض، وتجسد دور زوجة عمرو يوسف ويعانيان العديد من المشاكل التي تجعلهما يلجآن الى فهمي.



والفيلم بطولة: أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، والقصة لأماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، إخراج أحمد عبدالوهاب، وتدور أحداثه حول أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم والمحافظة على حقوقهم.



وتعتمد أحداث «مستر إكس» على ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، على رأسهم: عمرو يوسف، أكرم حسني، ريم مصطفى، مي عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبري فواز، فرح الزاهد، بيج رامي، علاء مرسي، حجاج عبدالعظيم، أحمد فهيم، ومن نجوم الرياضة مجدي عبدالغني، جمال حمزة، وإبراهيم فايق.



وتأتي مشاركة ريم كضيفة شرف مع فهمى في «مستر إكس» بعدما ظهر معها كضيف شرف في مسلسلها «طير بينا يا قلبي» الذي خاضت به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، كما قدم الثنائي معا بطولة مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف، والذي عرض في رمضان الماضي.