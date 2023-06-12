عبدالحميد الخطيب



كشفت النجمة نور الغندور أنها تشبه والدها بدرجة كبيرة في كل شيء، وأخذت من والدتها عيونها وحواجبها وحنيتها، مشيرة إلى أنها «غيورة» لكن لا تظهر مشاعر الغيرة للآخرين، لافتة إلى أنه توجد ممثلة معينة تغار منها، رافضة الكشف عن اسمها، وقالت: «هذه الفنانة طيبة، وتوجد فيها غيرة فنية». وأكدت نور أنها تحب الرجل «الغيور»، وقالت: «ما في بنت ما تحب الرجل الغيور»، لكن يجب أن «الغيرة» معتدلة وغير مدمرة للمرأة، كاشفة عن المواصفات التي ترغب في أن تكون موجودة بفتى أحلامها، مستدركة: أحب أن يمتلك وسامة وشخصية وائل كفوري، واهتمام وعشق كاظم الساهر، ومرح وخفة ظل محمد رمضان وأحمد الشعيب، وابتسامة التركي كيفانش تاتليتوغ الذي اشتهر بدور «مهند»، ملمحة إلى أن أكثر كوميديان مصري يجعلها تضحك هو النجم محمد هنيدي، خصوصا في فيلمه «عندليب الدقي»، واختارت النجم أحمد عز لمشاركته في فيلم سينمائي إذا أتيحت الفرصة لذلك.



وفي سياق آخر، قالت نور إنها استعدت جيدا لشخصية «كريمة» التي جسدتها في مسلسل «من شارع الهرم إلى..» وحظيت بنجاح كبير بين الجمهور، وقالت في تصريحات تلفزيونية: درست الشخصية التي قدمتها الفنانة نبيلة عبيد في فيلم «الراقصة والسياسي» وشاهدت الفنانة دينا، مؤكدة أنها لا تتأثر بالتعليقات السلبية التي تأتيها على «السوشيال ميديا»، وأردفت: التعليقات التي أقرأها عادية وما فيها «تنمر» أو مزعجة.