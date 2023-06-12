أحرز لاعبو نادي الطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية أمس الأول 4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة في ثاني أيام منافسات ملتقى التشيك الدولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة، الذي تنظمه اللجنة البارالمبية التشيكية بمدينة (أوسترافا) في الفترة من 8 إلى 11 الجاري، وبذلك رفع لاعبونا رصيدهم إلى 6 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة.وحققت حنين المسباح ميداليتين ذهبيتين في سباقي العدو لمسافة 100 و400 متر فئة (تي 20) وفهد الصليلي ذهبية سباق 100 متر الفئة نفسها وحسن سمير ذهبية 1500 متر فئة (تي 36) وعبدالله سالمين فضية سباق 100 متر فئة (تي 20).وأعربت المسباح عن سعادتها بصعود منصة التتويج وعزف السلام الوطني للكويت 3 مرات في البطولة التي تشهد مشاركة نحو 150 رياضيا من 12 دولة. وأضافت أن النتائج المحققة تحفزها لمواصلة العمل والتدريب الجاد لتحقيق المزيد من الإنجازات لاسيما أنها ستغادر إلى برلين عقب هذه البطولة للمشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الـ 16 (برلين 2023).من جهتها، قالت أمين السر العام للنادي رئيس الوفد صديقة الأنصاري، إن اللاعبين قدموا مستوى حظي بتقدير وإعجاب الجميع، مبينة أن حصاد الميداليات يعد ثمار تدريبات والتزام منهم طوال الفترة الماضية. ونوهت بالأداء المبهر والأرقام المميزة لجميع اللاعبين خاصة حنين المسباح صاحبة الذهبيات الثلاث وفهد الصليلي الذي حقق الذهبيتين في أول مشاركة دولية وحسن سمير صاحب الذهبية والفضية وعبدالله سالمين الذي نال فضية وبرونزية.