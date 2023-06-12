باشرت أكاديميات الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي عملها في استقبال اللاعبين للموسم 2023-2024 من خلال «صيفنا في مدارسنا» للعام الثاني على التوالي من خلال 8 ألعاب رياضية للبنين وبنات في المحافظات الست، وهي: كرة القدم بنين- كرة القدم صالات بنات - كرة اليد بنين وبنات - سباحة بنين وبنات - كرة الطائرة بنات - البولينغ بنين - كرة السلة بنات - فنون الدفاع عن النفس بنين وبنات.وبهذه المناسبة، أكد رئيس الاتحاد فيصل المقصيد، أن كل لجان الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية أمام تحدي كبير هذا العام من أجل الحفاظ على النتائج الإيجابية التي تحققت الموسم الماضي، والتي لاقت استحسان الجميع بداية من أولياء الأمور حتى القيادة السياسية التي كانت حريصة على دعم المشروع لتوفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات أثناء أوقات الفراغ في العطلة الصيفية.وقال المقصيد: «نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الموسم الحالي بعدما تمت إضافة ألعاب اخرى على المستويين الفردي والجماعي بناء على طلب أولياء الأمور، وهو ما استجابت له اللجنة الفنية التي رأت أن هناك خامات متميزة من الممكن أن تضيف للألعاب الأخرى وطبقا لإستراتيجية الاتحاد مواهبنا في مدارسنا 2021-2026 في التوسع بالألعاب حرصنا ان تتماشى عملية التوسع مع رؤية وخطة الاتحاد للاستفادة من القدرات الفنية للاعبين واللاعبات ودعمهم ورفع مستواهم الفني والبدني».وأشار إلى أن وضع الاتحاد خارجيا على المستوى العربي والآسيوي والخليجي سيعود بالفائدة على كل المنتسبين خاصة أن هناك مشاركات خارجية في الفترة المقبلة على المستوى العربي من خلال دورة الألعاب العربية للرياضة المدرسية التي ستقام في القاهرة نوفمبر المقبل، وكذلك دورة الالعاب الرياضية في كوريا، والتي ستسهم في زيادة خبرة اللاعبين واللاعبات.