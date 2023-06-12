أثنى مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، على قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بشأن قرار استحداث تأشيرة دخول للبلاد خاصة بالأنشطة الرياضية، مؤكدا انها ستسهم في حل مشكلة كبيرة كان يعاني منها الوسط الرياضي على مستوى الأندية والاتحادات الرياضية خلال الفترة الماضية في دخول اللاعبين المحترفين والمدربين والكوادر الطبية المساعدة إلى البلاد.وقال البيدان ان قرار الخالد يعد دعما كبيرا لعمل الهيئة والأندية والاتحادات في تسهيل مهمتها الإدارية ويسهم في استقرارها لجلب اللاعبين المحترفين والمدربين الأجانب ومساعديهم والمحاضرين لزيادة خبرة مدربينا ولاعبينا في الوقت ذاته.وأشار إلى أن هناك تعاونا من كل القيادات على جميع المستويات لدعم الحركة الرياضية مما يعود بالنفع على الأندية والمنتخبات الوطنية.