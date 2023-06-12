احتفلت العديد من الصحف الأوروبية بتتويج مان سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والبداية مع صحيفة «صن» الإنجليزية، التي عنونت «مدينة مانشستر تصنع التاريخ». وأضافت: أصبحت مدينة مانشستر بها فريقان سبق لهما تحقيق الثلاثية التاريخية في موسم واحد (اليونايتد والسيتي). فيما خرجت صحيفة «آس» الإسبانية بعنوان «انتهى كابوس غوارديولا»، مضيفة: مان سيتي يخطف لقب دوري الأبطال من إنتر ميلان، وينتهي كابوس غوارديولا الذي لازمه طويلا. أما صحيفة «ليكيب» الفرنسية فقد عنونت «أجواء ملتهبة في نهائي دوري أبطال أوروبا»، كما عنونت «مان سيتي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بفضل هدف رودري على حساب إنتر ميلان الإيطالي». فيما تحسرت صحيفة «لاغازيتا ديللو سبورت» الإيطالية على ضياع اللقب الأوروبي، حيث خرجت بعنوان «للأسف.. إنتر يخسر دوري أبطال أوروبا». وقالت «إنتر قدم مباراة مثالية ضد أقوى تشكيل في العالم، لقد عشنا مع هذا الفريق موسما رائعا تحت قيادة المدرب سيموني إنزاغي، الذي توج بلقب كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا، وصولا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا». ولم تختلف صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية عن نظيرتها السابقة، التي عنونت «إنتر ميلان يودع لقب دوري أبطال أوروبا أمام مان سيتي».