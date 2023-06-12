يشارك الفنان التشكيلي محمود أشكناني في «معرض سومبزيوم» الدولي الـ 31 الدولي للفن التشكيلي في هنغاريا بأربعة أعمال فنية.



وقال أشكناني في اتصال مع «كونا»: مشاركتي باسم الكويت للمرة الثامنة على التوالي لها دور كبير في نقل الصورة الفنية الحضارية للفن التشكيلي الكويتي بطابعه المميز.



وأشار أشكناني إلى أن الاعمال الفنية الكويتية، لاسيما الرسم التجريدي تحظى بإعجاب متذوقي الفن في العالم بسبب الجودة والاتقان في الأعمال المنتجة.



وقال إن المشاركة في مثل هذه المعارض تعد حافزا للإبداع فضلا عن دورها في المنافسة والاحتكاك مع كبار الفنانين في هذا المجال ودورها في استعراض الإنتاج الفني الكويتي المتميز.



وأضاف «في كل مشاركة يتم اقتناء أعمالي من قبل المهتمين بالفن»، مشددا على أهمية دعم الفنان الكويتي من أجل تعزيز مكانة الفن التشكيلي الكويتي.



ويقام المعرض في مدينة كيندليمايور جنوب غربي العاصمة بودابست على مدى 14 يوما بمشاركة 43 فنانا من مختلف دول العالم.