أعلنت شركة «أمنية» لتجميع البلاستيك، عن إطلاق مبادرة بيئية جديدة تمثلت في تعيين سفراء بالمناطق السكنية، وذلك سعيا منها الى غرس مفهوم فرز النفايات البلاستيكية من المصدر بهدف إعادة تدويرها.



وقالت ممثلة تطبيق «أمنية» آية بدر، إن «سفراء أمنية» عبارة عن أول مشروع لمشاركة المجتمع المدني من خلال تعيين سفراء في المناطق، يتميزون بنشر ثقافة فرز البلاستيك وتوصيله بحاوياتنا والتسجيل بالتطبيق في المناطق السكنية، وفعليا تم تعيين أول سفير لأمنية في منطقة عبدالله السالم الصحية، وهو ميدي آبارو، سائق مجتهد حريص على نشر التطبيق لفئة العمالة المنزلية.