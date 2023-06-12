محمد راتب



أكد مرشح القائمة الإسلامية لانتخابات جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية مجبل الشتلي لـ «الأنباء» ضرورة الاستفادة من الطفرة المعلوماتية والتقنية في تطوير العمل التعاوني، مشيرا إلى أن الجمعية ستبدأ قريبا ببناء أكبر فرع تموين في البلاد، وتحويل النظام العادي إلى الالكتروني في قسم المشتريات، إلى جانب افتتاح سوق صباح السالم اكسبرس.



وأشار الشتلي إلى أنه خلال عضويته التي استمرت 4 سنوات رئيسا للمشتريات والمشاريع الصغيرة فإنه قام بالعديد من الإنجازات أبرزها زيادة المجاني وتجاوزه المليون دينار لأول مرة في تاريخ الجمعية، إضافة إلى افتتاح توسعة سوق 3 ومركز العائلة الجديد الذي كان له أثر كبير في تقديم الخدمات وتنظيم المهرجانات.



وذكر أنه من شأن بناء أكبر فرع تموين مكافحة رفع الأسعار ودعم المساهمين، موضحا أنه تم في سبيل ذلك خلال الفترة الماضية عمل مهرجانات خاصة للمساهمين على الأصناف الأساسية فقط، وطرح ثلاث سلال سنويا للمساهمين.



وفيما يتعلق بالجانب الإنشائي، بين أن مجلس الإدارة سيعمل على هدم وإعادة بناء سوق 2 لكونه أقدم سوق في المنطقة، بما يلبي طموحات المستهلكين، داعيا المساهمين إلى التوجه لاختيار من يمثلهم الخميس 22 الجاري لاستمرار مسيرة العطاء والتطور.