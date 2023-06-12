تلقى بنك الكويت الدولي «KIB» تكريما من البنك الكويتي للطعام والإغاثة اعترافا بدوره الرائد وجهوده المتواصلة في مجال المسؤولية الاجتماعية والأعمال الإنسانية.



واستقبل بنك KIB وليد الصقعبي ممثلا عن البنك الكويتي للطعام والإغاثة، والذي أشاد بحرص البنك المستمر على المبادرات المجتمعية، إلى جانب تنظيم ورعاية كل أشكال الفعاليات والأنشطة ذات البعد الإنساني، والتي تعود بالنفع على شرائح المجتمع المختلفة، لافتا إلى أن هذا التكريم يعكس الدور المتقدم للبنك في مجال العمل الإنساني، والتزامه بشعاره الأساسي «بنك للحياة»، كما شهدت الزيارة تبادلا للآراء والأفكار حول تعزيز سبل التعاون بين KIB والبنك الكويتي للطعام والإغاثة، والوسائل الأمثل لتحقيق الهدف المشترك متمثلا في التنمية المستدامة، بما يحقق الرفاهية لكل شرائح المجتمع.



من جهته، تقدم عبدالله الخميس من إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في KIB بالشكر لفريق البنك الكويتي للطعام والإغاثة لهذا التكريم، قائلا: نفتخر بتلقي هذا التكريم المميز من مؤسسة فاعلة في مجال العمل الإنساني، ونرى فيه تقديرا لحرصنا الدائم وجهودنا المستمرة الذي نبذلها منذ سنوات من أجل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل.



وأضاف: نتقدم بالشكر الكبير للبنك الكويتي للطعام والإغاثة لهذه المبادرة الإيجابية، ولما يقوم به من دور إيجابي وفعال على صعيد العمل المجتمعي والإنساني، وسوف نواصل تعاوننا ودعمنا لكل الجهات والمؤسسات التي تتبنى ثقافة تطوير المجتمع في صميم أهدافها.