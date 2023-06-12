قال مدير عام جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية خالد بن سبت ان الجمعية مستمرة في دعم التعليم بالكويت من خلال دفع الأقساط الدراسية لمن تنطبق عليهم الشروط من الأسر المتعففة، مشددا على أهمية التعليم الذي يعتبر إحدى أهم الدعامات لنهوض وتطور أي مجتمع.



وأضاف بن سبت: نظرا لقرب انتهاء العام الدراسي وحاجة الكثيرين من المعسرين للدعم ليتمكنوا من سداد المصاريف الدراسية المترتبة على أبنائهم، وذلك لتمكينهم سواء من دخولهم للاختبارات أو استلام شهاداتهم ليتمكنوا من الانتقال للمرحلة التعليمية التالية، فإن جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية قامت ومازالت تقوم بسداد الأقساط الدراسية المترتبة عليهم.



وناشد بن سبت كل من يحب أن يسهم في هذا المشروع أن يبادر للتواصل مع إدارة الجمعية أو من خلال مواقعها الإلكترونية، وذلك لتسهيل عملية المشاركة والمساهمة في هذا العمل الخيري والإنساني.