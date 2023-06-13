القاهرة - ناهد إمام



ذكرت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أن عملية شراء كراسات شروط الوحدات السكنية التي تم طرحها بـ 4 مدن جديدة بمشروعات (لؤلؤة القاهرة الجديدة، ولؤلؤة أكتوبر، ولؤلؤة بدر ولؤلؤة العاشر من رمضان) بمساحات تتراوح من 95 م2 إلى 155 م2 شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وذلك في أول يوم من فتح باب سحب كراسات الشروط.



وأوضحت الهيئة - في بيان - أن الإقبال الكثيف على شراء كراسات الشروط يعكس ثقة المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الهيئة بعدة مدن، لافتة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطويرا في مختلف الخدمات والأنشطة التي تتولى الهيئة إدارتها.



وأكدت أن هناك تسهيلات كبيرة في السداد مع أساليب متعددة وامتيازات كبيرة للدفع الفوري والتقسيط حتى 10 سنوات، مشيرة إلى استمرار بيع كراسات الشروط حتى يوم الاثنين الموافق 26 يونيو الجاري.



وكانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان قد أعلنت فتح باب الحجز لـ 361 وحدة سكنية استثمارية بمواقع متميزة بمشروعات الهيئة (لؤلؤة القاهرة الجديدة - لؤلؤة بدر - لؤلؤة أكتوبر - لؤلؤة العاشر من رمضان) بمساحات تتراوح من 95م2 إلى 155م2.



ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات بدءا من اليوم (الاثنين) وحتى 27 يونيو الجاري بمقر الهيئة الرئيسي، وسيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين طبقا للبيان الوارد بكراسة الشروط لكل مشروع بنادي العلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي.