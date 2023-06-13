القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تداول ببعض مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات تطبيق «الواتساب» من روابط إلكترونية منسوبة لوزارة التضامن تزعم صرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن.



وأوضح المركز الإعلامي في بيان له امس أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت ذلك مؤكدة أنه لا صحة لصرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن، وأن تلك الروابط مزيفة، وغير صادرة عن الوزارة.



وأشار إلى أن كل المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي: «moss.gov.eg»، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط المزيفة.



وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]