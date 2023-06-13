أسامة دياب



قال القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانيـــــة لدى البـــلاد أحمد عرفــــة ان الديوانيــــة الثانية التي تقيمها السفارة تهدف الى جمع الأشقــــاء والأصدقاء الكويتيين والجالية اللبنانية والمجتمع الديبلوماسي بالكويت.



وأشار في تصريحــــات للصحافيين على هامش الديوانية الثانية للسفارة إلى ان هذه الديوانية تعد فرصة جيدة لتلاقي الجميع وللتأكيد على دور السفارة ولنشاطاتها.



وأشاد بالإقبال الكبير وتوافد الديبلوماسيــين إلى الديوانيتين الأولى والثانية التي أقامتهــا السفارة اللبنانيـــة وهـــذا مــــا يدل على أن لبنان موجـــود في قلوب الكويتيين حكومـــة وشعبـــا وأن لبنان بلد مقدر لدى البعثــــات الديبلوماسية التي توافــد عـــدد كبير من ممثليها سواء على مستــــوى السفراء أو الديبلوماسيين وهو ما يشعرنا بأن لبنان غيـــر متــروك وحـــده رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بهـــا. وعن رسالته للسياح الكويتيين، قال: «الكويتيون لم ينقطعوا يوما عن الذهاب إلى لبنان رغم جميع الظروف التي قد تحول دون ذهاب سائح إلى لبنان، الكويتيون من الشعوب التي لم تنقطع يوما ما عن لبنان ونعتقد أن حضورهم في لبنان سيكون فاعلا وبارزا خلال هذا العام».