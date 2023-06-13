تزامنا مع بداية العطلة الصيفية وموسم السفر انطلقت فعالية معرض الأﭬنيوز الصيفي لتلبية متطلبات الزوار في التسوق من مستلزمات الصيف والسفر، وقد بدأت الفعالية يوم الخميس الماضي وتستمر حتى 17 الجاري، وذلك في منطقة غراند بلازا.



ويهدف معرض الأﭬنيوز الصيفي، الذي يفتح أبوابه من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء، جمع مختلف المستلزمات والمنتجات الصيفية في مكان واحد، وذلك لتسهيل رحلة تسوق الزوار للاستعداد لبداية العطلات والإجازات الصيفية، حيث احتضن المعرض العديد من المحلات الموجودة في الأﭬنيوز، مثل: بان دو مير، كفراتي، كليرز، كروكس، ديكاتلون، كالسيدونيا، سن جلاس هت، تزنيس، بونت روما، دير آند دير، لولو ماس، ماي كولورز، سندك، سوبر دراي، سالسا جينز، وينود، وأوسوفو، كما شارك في المعرض كل من: ملنزاني، عصير الضاحية، بيلز ليمونيد، وهاجن داز.



واستلهمت أجواء المعرض الصيفية من جزيرة ميكونوس في اليونان، والتي تعتبر من أكثر الوجهات الصيفية إقبالا، وحظي المعرض بإقبال كبير من الزوار الذين أشادوا بتلك الفعالية التي جمعت مختلف أساسيات السفر من الحقائب والأزياء والأحذية والاكسسوارات، وهو ما جعل مهمة التسوق للاستعداد للعطلات الصيفية أكثر متعة وسهولة.



وأكدت إدارة الأﭬنيوز على أن معرض الأﭬنيوز الصيفي يهدف أيضا إلى دعم المحلات الموجودة بداخل الأﭬنيوز، من خلال احتضان العديد من المحلات لعرض منتجاتهم الخاصة بموسم الصيف.