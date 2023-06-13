تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة د.حسن كمال الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن تخصيص أراض في المنطقة الشمالية تستغل كمخازن وخدمات لوجستية.



كما يتضمن جدول أعمال اللجنة طلب مؤسسة الموانئ الكويتية نقل تبعية ميناء الشعيبة من الهيئة العامة للصناعة إلى مؤسسة المواني الكويتية، ومشروع القرار الوزاري بتعديل جدول 15 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كل المباني بجميع مناطق الكويت، والملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة، وكتاب وزارة التجارة والصناعة بشأن طلب تخصيص موقع لجمعية حماية المستهلك.



من جانب آخر، تناقش اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة فهد العبدالجادر مشروع لائحة الإعلانات.