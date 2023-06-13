بداح العنزي



دعا نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، إلى تخصيص ميزانية مستقلة لمعالجة المرادم في 3 مواقع بالقرين وجليب الشيوخ وشمال الدائري السابع، وذلك ضمن ميزانية البلدية الجديدة، كما دعت عضو المجلس البلدي م.شريفة الشلفان الى تزويدها بالدليل الخاص بالطرق والجسور.



جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي العادية أمس برئاسة عبدالله المحري والتي افتتحت الساعة 10 صباحا وصادق المجلس على محضر الاجتماع السابق.



وبحث المجلس طلبا سابقا على جدول أعماله لإحدى الشركات بتوسعة القسائم الصناعية في منطقة الشويخ الأولى.



وقال العضو م.إسماعيل بهبهاني إن هذه المعاملة مؤجلة، وتم عرض المخططات وهي غير مطابقة للائحة.



من جانبه، قال مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس ان المعاملة مخالفة، لذلك في حال وجود أي استفسار يمكن تقديم سؤال بشأنه.



وذكر العضو ناصر الجدعان أن المعاملة تم إدراجها على جدول أعمال الجلسة، رغم أنها خطأ، لذلك نصوت على رفض الطلب، ووافق المجلس على رفض الطلب.



وانتقل المجلس لبحث الردود الجديدة على أسئلة الأعضاء والتي تتضمن التالي:



السؤال المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن مواقع ردم النفايات المغلقة التابعة لبلدية الكويت في القرين، جليب الشيوخ، وشمال الدائري السابع.



وقال المطيري: أشكر الجهاز التنفيذي على سرعة الرد، كما أن المرادم كانت في منطقة البر ومع التوسع العمراني أصبحت تجاور المناطق السكنية، لذلك اكبر مردم مساحته 6 ملايين، وهو اكبر من مساحة منطقة عبدالله المبارك، كما أنه يؤثر على خزانات المياه الجوفية نظرا لقربه من منطقة الجليب، لذلك أدعو لإدراج ميزانية لمعالجة مرادم القرين والجليب وشمال الدائري السابع ضمن ميزانية البلدية القادمة.



إعادة تأهيل المرادم



تجدر الإشارة إلى أن البلدية حددت عددا من البدائل وخيارات استغلال المرادم بعد تأهيلها، وتم وضع عدة مقترحات قابلة للتطبيق لتأهيل مواقع الدراسة، وذلك بناء على الفحوصات والدراسات التي تم إجراؤها على المواقع وتحديد أربعة أهداف لإعادة التأهيل، وهي:



٭ تقليل تأثير العصارة على المياه الجوفية «الراشح من النفايات».



٭ تقليل انبعاثات غاز المردم.



٭ عزل النفايات عن البيئة السطحية.



٭ السماح بتطوير مناطق مختارة من المواقع.



وتم اختيار مقترح واحد لكل موقع سيتم تنفيذه للتأهيل على النحو التالي:



٭ موقع القرين المغلق لردم النفايات، ويشمل امتداد آبار نظام تجميع الغازات الحالي وتثبيت آبار إضافية لضخ المياه الراشحة، بالإضافة إلى زيادة قدرة معالجة المياه الراشحة، بالإضافة إلى التنقيب عن النفايات التي تقع خارج حدود الموقع من الشمال والغرب، وكذلك التنقيب عن النفايات الموجودة داخل حدود الموقع إلى عمق أقصاه 6 أمتار، حيث يبلغ إجمالي حجم النفايات التي سيتم حفرها 800.000م3 وستتم إعادة تطوير الموقع وفقا لما يلي:



٭ الحدائق والمساحات المفتوحة في المنطقة التي بقيت فيها نفايات والتطوير السكني أو التجاري في مناطق الموقع التي تم استخراج النفايات منها.



٭ موقع الدائري السابع الشمالي: ويسمح هذا المقترح بإمكانية تطوير الموقع بالكامل ويشمل:



استصلاح منطقة البحيرة، واستصلاح منطقة الأسفلت، وردم البحيرة بالنفايات الإنشائية المعاد تدويرها، وإعادة التدوير الكامل لتلة النفايات الإنشائية لإزالة جميع نفايات البناء، الردم بالتربة الطبيعية ليعادل المستوى 52م فوق مستوى سطح البحر، واستخدام المواد المعاد تدويرها خارج الموقع على سبيل المثال الردم في موقع الجليب أو القرين.



٭ موقع جليب الشيوخ: يشمل هذا المقترح: التنقيب عن النفايات التي تقع خارج حدود المردم الفعلي في جميع الاتجاهات، وملء المنطقة بتربة نظيفة، والتنقيب عن النفايات داخل محيط المردم والموجودة بعمق أقصاه 6 أمتار والمساحة المقدرة حوالي 960.000م2 وتكون كمية النفايات المستخرجة حوالي 3 ملايين متر مكعب، ويمكن أن يتم ملء فراغات الحفر بالنفايات الإنشائية المعاد تدويرها، ومع الأخذ في الاعتبار مشروع السكة الحديدية في المستقبل فإن كمية النفايات اللازم استخراجها من الموقع حوالي 7.8 ملايين متر مكعب، وإعادة تشكيل طبوغرافيا الموقع عن طريق نقل النفايات إلى المناطق السفلى من الموقع والسيطرة على شبكة الغازات، وضخ المياه الجوفية ومعالجتها، والاستخدام التجاري إلى الشمال الشرقي بامتداد المطار بمساحة 1.480.000م2، والمساحة المتاحة للاستخدام السكني في الشمال الغربي 1.138.000م2، أما بخصوص بدائل استغلال كل موقع، فسيتم التنسيق مع الإدارة المعنية في البلدية بعد عملية البدء في تأهيل كل موقع.



واطلع المجلس السؤال المقدم من العضو م.شريفة الشلفان بشأن الإجراءات والسند القانوني بخصوص إصدار تراخيص الإعلانات وإزالتها، حيث أكدت م.الشلفان اكتفاءها بالرد.



وطلبت م.شريفة الشلفان إبقاء سؤالها بشأن دليل تصميم الطرق والجسور المعتمد على جدول أعمال الجلسة، وذلك لتزويدها بالدليل الخاص بالطرق والجسور.



المخطط الهيكلي



وناقش المجلس السؤال المقدم من العضو م.شريفة الشلفان بشأن النموذج المروري المعد من ضمن دراسات المخطط الهيكلي الرابع للدولة، حيث استفسرت م.الشلفان عن وجود النموذج المروري ضمن المخطط الهيكلي الرابع.



وأكد مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس، أن المخطط الهيكلي الرابع لا يوجد فيه نموذج مروري.



وعقبت م.شريفة الشلفان بأن البلد يعاني من مشاكل في الطرق وحتى الآن لم يصل المشروع للموعد المحدد للانتهاء من دراسة المخطط الهيكلي للمجلس، وما تمت مناقشته في اللجنة هو مسودة للمخطط فقط.



وأحال المجلس اقتراحات الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي للدراسة والمتضمنة الآتي:



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.عبد اللطيف الدعي بشأن توفير حافلات لزوار المقابر.



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.شريفة الشلفان الأول بشأن مشروع التسميد الهوائي «الكومبوست».



٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن تحويل شارع 141 الواقع في منطقة شرق قطعة 4 من الاستعمال الاستثماري إلى التجاري.