ياسر العيلة



تجربة جديدة خاضها الإعلامي الكويتي محمد خليفة من خلال دخوله عالم الغناء بأغنية بعنوان «ذبحني الشوق»، كلمات منصور الفضلي، ألحان الموسيقار أ.د.يعقوب الخبيزي، توزيع عمرو عبدالعزيز، والتي يشدو فيها بإحساس عال يلامس قلوب كل من يستمع لها، وتبشر بصعود مطرب متميز له إمكانيات صوتية قوية ستكشفها الأيام القادمة.



وعن تفاصيل الاغنية، وسبب اتجاهه الى عالم الغناء، تحدث خليفة لـ «الأنباء»، قائلا: أنا أحب العزف والغناء على سبيل الهواية منذ أن كان عمري تسعة عشر عاما، ولم أفكر في دخول عالم الفن، وعقب نحو 20 عاما راودتني فكرة العودة للعزف والغناء من جديد، ويعود الفضل في ذلك إلى جائحة «كورونا»، حيث استغللت وقت الفراغ أثناء فترة الحجر للعودة مجددا للعزف، وقررت أن أخوض تجربة الغناء، وتحديدا من خلال الملحن د.يعقوب الخبيزي، هذا الموسيقار الكبير الذي كنت أتمنى أن أغني من ألحانه في يوم من الأيام، والحمد لله تحققت هذه الأمنية من خلال أغنية «ذبحني شوقي».



وأضاف: للأمانة د.يعقوب احتضني بشكل كبير، وأنا سعيد جدا بتعاوني معه على المستوى الفني والإنساني، فهو له مكانته الموسيقية كبروفيسور وقامة فنية نفتخر بها في الكويت والخليج والعالم العربي، وقد حقق الكثير من النجاحات والتكريمات، وكان آخرها حصوله على جائزة «الأوسكار» من مهرجان الموسيقى العربية في مصر، ليكون أول ملحن كويتي يحصل عليها.



وعن اللحن المستخدم في أغنيته «ذبحني شوقي» قال خليفة: اللحن يجمع بين إيقاع المقسوم المصري والينبعاوي السعودي، وتقول كلمات الأغنية «أنا مليت من شوقي ومن فرقاك انا مليت.. أمر البيت ياوحشني ولابي تشوفني مريت».