

عبدالحميد الخطيب



أعلنت النجمة هيا عبدالسلام، عن قرب موعد عرض مسلسلها «محامية الشيطان»، حيث أكدت أن المشاهدين سيتابعونه خلال شهر يوليو المقبل، والعمل تأليف: فاطمة العامر، إخراج: عصام عبدالحميد، إشراف عام: فؤاد علي، ويشارك في البطولة مجموعة من النجوم، مثل: علي كاكولي، نور، محمد الدوسري، نوف السلطان، حسن إبراهيم، وغيرهم، وتقع أحداثه في ثماني حلقات، مليئة بالتشويق.



إلى ذلك، بدأت قناة «MBC1» في إعادة عرض مسلسل «قفص مخملي»، والذي قدمته هيا عبدالسلام رمضان الماضي وحقق نجاحا لافتا، وهو من تأليف: مريم نصير، اﺧﺮاج: علي بدر رضا، ويقف معها في البطولة: فؤاد علي، مرام البلوشي، ميثم بدر، بدر الشعيبي، سارة صلاح، وآخرون، ويتناول العمل العديد من القضايا الأسرية والاجتماعية من خلال قصة عائلة تسيطر فيها الأخت «شاهة» على شقيقتها «مراحب» من خلال معرفتها لأحد أسرارها الخطيرة، فتجبرها على الزواج من رجل أعمال، رغم معرفتها بحبه لفتاة أخرى، وتتوالى الأحداث وسط مجموعة من القصص والعلاقات المتشابكة.