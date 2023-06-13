للعام الثاني على التوالي، توج فريق الجامعة الأسترالية لكرة قدم الصالات بكأس بطولة الجامعات الخاصة لكرة قدم الصالات، بالفوز في النهائي على جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في 3-1 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.



وقد جمعت البطولة 10 فرق من مختلف الجامعات الخاصة في الكويت، وقد فاز فريق الجامعة الأسترالية في 7 من 9 مباريات.



وبعد المباراة النهائية اختار قسم الحياة الطلابية الطالب صالح الكندري كأفضل لاعب في المباراة لتسجيله هدفين حاسمين في المباراة النهائية، وأيضا تم اختيار الطالب عبد الوهاب حسن كأفضل لاعب لهذا الموسم لتسجيله 9 أهداف وعمل 10 تمريرات حاسمة خلال البطولة.



وبهذه المناسبة، علق على هذا النجاح مدير قسم شؤون الطلبة لدى الجامعة الأسترالية حسين الحداد، قائلا: «فوز فريق كرة الصالات كان بفضل الاجتهاد والتفاني والصمود من جميع اللاعبين، وقد أظهر هذا الفوز أثر التدريب المستمر الذي قام به الفريق مع المدرب عبدالله خالدي في أدائهم وخلال كل مباراة، وهذا انتصار كبير لفريق كرة قدم الصالات بصورة خاصة وللجامعة الأسترالية بشكل عام».