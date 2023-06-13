استعانت بلجيكا باثنين من اللاعبين لتعويض القائد كيفن دي بروين الذي سيغيب عن مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا أمام النمسا واستونيا بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي.



وانضم يوهان باكايوكو وأستر فرانش للمنتخب الأول قادمين من منتحب تحت 21 عاما، وفقا لما أعلنه الاتحاد البلجيكي أمس.



وستلعب بلجيكا مع النمسا يوم السبت المقبل، ثم تلعب في ضيافة إستونيا يوم 20 الشهر الجاري.



وهذه المرة الثانية التي ينضم فيها باكايوكو مهاجم أيندهوفن لتشكيلة هولندا، لكنها أول مرة لزميله فرانش لاعب ميلان.



وتعرض دي بروين، الذي كان سيحمل شارة قيادة بلجيكا في مباراتي المجموعة السادسة، لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال فوز مان سيتي على إنتر ميلان 1-0 في إسطنبول يوم السبت.