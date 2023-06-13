أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن لاعب قلب الدفاع ماتيس دي ليخت سيغيب عن المنتخب في نهائيات دوري أمم أوروبا التي تستضيفها هولندا بسبب الإصابة.



وأوضح الاتحاد أن دي ليخت تعرض لإصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) خلال تدريبات المنتخب الهولندي الذي يستعد لمواجهة ضيفه الكرواتي غدا الأربعاء في الدور نصف النهائي من دوري الأمم.



ولم تتضح الصورة بشأن الفترة التي سيغيبها اللاعب.



وسيحل المخضرم دالي بليند مكان دي ليخت في قائمة المنتخب الهولندي الذي يدربه المدير الفني رونالد كومان.



وتقام المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي يوم الخميس بين المنتخب الإيطالي بطل أوروبا ونظيره الإنجليزي.



وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل.