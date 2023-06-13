أحرز منتخب الأوروغواي باكورة ألقابه في مونديال تحت 20 عاما لكرة القدم، بفوزه على إيطاليا 1-0 في المباراة النهائية في لا بلاتا الأرجنتينية (60 كلم عن العاصمة بوينوس ايرس).



وسجل لوسيانو رودريغيز هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية قبل نهايتها بأربع دقائق.



وكانت الثالثة ثابتة لمنتخب الاوروغواي الذي خسر مباراتين نهائيتين عام 1997 و2013 أمام الارجنتين وفرنسا تواليا.



في المقابل، يتعين على ايطاليا الانتظار لإحراز لقبها الأول في هذه الفئة العمرية.



وباتت الاوروغواي أول منتخب من اميركا الجنوبية يحرز لقب هذه الفئة العمرية منذ تتويج البرازيل عام 2011 في كولومبيا، وذلك بعد ان نالت المنتخبات الأوروبية اللقب في النسخ الاربع الماضية عبر فرنسا وصربيا وإنجلترا فأوكرانيا في النسخة الاخيرة.



سيطر المنتخب الأميركي الجنوبي على مجريات اللعب بفضل الثنائي اندرسون دوارتي والقائد فابريسيو دياس، في حين كان هداف البطولة الايطالي تشيزاري كاسادي (7 أهداف) معزولا.



وجاء الشوط الثاني رتيبا لفريقين يعتمدان أسلوبا دفاعيا، الى أن تمكن رودريغيز من الارتقاء برأسه لركلة ركنية أودعها في الشباك الإيطالية مانحا اللقب الاول للأوروغواي.



وتحمل الأرجنتين الرقم القياسي بعدد الألقاب (6)، أمام البرازيل (5) والبرتغال وصربيا (2)، فيما ذهب لقب 2019 إلى أوكرانيا على حساب كوريا الجنوبية (3-1) في پولندا.