سيغيب لاعب وسط فرنسا ونادي يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو المصاب في ربلة الساق، عن صفوف منتخب بلاده في مباراتيه ضد جبل طارق يوم الجمعة المقبل في البرتغال، وضد اليونان على ستاد سان دوني في ضواحي باريس 19 الشهر الجاري.



ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة الى نهائيات كأس أوروبا صيف 2024 في ألمانيا.



وأفاد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان، بأن رابيو تعرض «لتمزق في ربلة الساق اليمنى».



وقرر مدرب فرنسا ديدييه ديشان استدعاء لاعب أستون فيلا الانجليزي بوبكر كامارا للحلول بدلا من رابيو.



وخاض كامارا (23 عاما) ثلاث مباريات دولية في صفوف «الديوك» أولاها في 6 يونيو عام 2022 ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، وسيلتحق بزملائه في المنتخب في كليرفونتين مقر تدريب «الديوك» لاحقا.



وكان المنتخب الفرنسي خسر أيضا جهود ظهيره الأيسر فيرلان مندي، وحل بدلا منه جوردان فيريتو.