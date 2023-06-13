تواصل إيران محادثاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة سلطنة عمان لاسيما بشأن الأميركيين المحتجزين لديها، حسبما أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني امس.



وردا على سؤال حول تقارير إعلامية تتحدث عن تقدم في المفاوضات بين طهران وواشنطن، قال كنعاني إن المحادثات الجارية في مسقط «ليست سرية».



وقال خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي: «رحبنا بجهود جميلة لسلطنة عمان وكبار المسؤولين في هذا البلد، والتي طرحت قبل عدة أسابيع، لتفعيل المفاوضات الرامية إلى إلغاء الحظر عن إيران، وتبادلنا الرسائل مع الجانب الآخر». وأضاف ان «تبادل الرسائل هذا مستمر». وقال كنعاني امس خلال المؤتمر إن بلاده قد تجري تبادلا للسجناء مع الولايات المتحدة قريبا إذا أبدت واشنطن حسن النية.



جاء ذلك بعد يوم من تلميح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى إمكانية التوصل لاتفاق نووي مع الغرب.



وأضاف كنعاني: «بالنسبة لمسألة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.. المفاوضات جارية عبر وسطاء.. إذا أظهر الطرف الآخر نفس الجدية وحسن النية فيمكن لذلك أن يحدث في المستقبل القريب».



ومن بين الأميركيين المحتجزين لدى إيران سياماك نمازي وهو رجل أعمال إيراني يحمل الجنسية الأميركية وصدر بحقه حكم في 2016 بالسجن 10 سنوات بتهمتي التجسس والتعاون مع الحكومة الأميركية.



إلى ذلك، نقلت وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء امس عن مسؤول في مجلس الشورى القول إن إيران أبلغت الجانب الأميركي أن المفاوضات النووية ستصل إلى نتيجة فقط إذا تحققت مطالب طهران.



ونفى عباس مقتدائي النائب الثاني لرئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى في تصريحات للوكالة التقارير التي تفيد بتوصل طهران وواشنطن إلى اتفاق.



وشدد المسؤول الإيراني على أن طهران لن تتراجع أمام الضغوط الأميركية.