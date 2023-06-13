أكدت جمعية الهلال الأحمر أمس الاثنين إدراك الكويت لأهمية الإعلام في العمل الإنساني من خلال تسليط الضوء على المساعدات والمشاريع الإنسانية والتنموية التي نفذتها في الكثير من الدول التي تعرضت للكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بجمعية الهلال الاحمر الكويتي خالد الزيد في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته بمنتدى (الاتصالات العالمي) للصليب الأحمر والهلال الاحمر بالعاصمة عمان إن «الهلال الأحمر الكويتي عمل على إبراز دور الكويت الإغاثي والإنساني لدعم المحتاجين والمتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الانسان».



وأضاف أن «المنتدى الذي انطلق اليوم ويستمر ثلاثة أيام يهدف الى تأكيد أهمية المستقبل الاعلامي وتسليح الشباب بما يؤهلهم لمواجهة مختلف التحديات وتحمل المسؤولية وتطوير الإعلام وتعريفهم بمتطلبات عصر المعلومات بما يسهم في بناء القدرات الشخصية».



وأشار الزيد الى أن المنتدى يسلط الضوء على أهمية العنصر البشري المؤهل في البيئة الجديدة للاعلام ويناقش دور التحول الرقمي في الصناعة الاعلامية واستخدام التكنولوجيا الى جانب استعراض التجارب الدولية الناجحة والاستفادة من تبادل الخبرات والأفكار.



وذكر ان المنتدى سيركز أيضا على متطلبات التطوير الاعلامي في المنطقة للاستعداد بصورة جيدة للمستقبل والحاجة الى تأهيل الكوادر الإعلامية تأهيلا احترافيا يكفل تمكينهم من توظيف معطيات العصر في خدمة رسالتهم الاعلامية والتركيز على النماذج والمبادرات الإيجابية التي بمقدورها ان تحدث تأثيرا ايجابيا في المجتمع.



وأكد الزيد ان دور القيادات الاعلامية مهم في هذا الصدد من خلال اللقاءات والشراكات المستمرة سواء على مستوى المنظمات الإنسانية أو على مستوى المؤسسات الإعلامية.