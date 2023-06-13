بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في المجلس الأعلى للأسرة عن عقد فريق حماية الطفل اجتماعه الثاني الذي ترأس نائب الرئيس فريق حماية الطفل د.خالد العجمي الاجتماع وقد استعرض المجتمعون اللوائح التنفيذية والتوصيف الوظيفي للجهات المعنية.



كما تطرق الاجتماع الى مناقشة التصورات والتعديلات المقترحة بشأن قانون حقوق الطفل 21/2015، بالإضافة الى توصية اعداد تصور للاستعانة بالمتقاعدات الكويتيات بعد الاطلاع على تجربة «الأسرة البديلة».



وبحث ايضا توصية بمخاطبة وزارة الخارجية - شؤون القنصلية، لتحديد موعد اجتماع للتباحث حول آلية العمل مع السفارات.



وتوصية مخاطبة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع للمقيمين بصورة غير قانونية، لتحديد موعد اجتماع للتباحث حول الأطفال المهملين في المستشفيات والمقيمين بصورة غير قانونية.