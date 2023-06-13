علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق للإدارة العامة للطيران المدني على تشغيل إدارة وتحسين خدمات المطار الجديد على 6 شركات عالمية بواقع شركة من تركيا وشركتين من ألمانيا وشركة واحدة من كل من إيرلندا وكوريا والهند.



وتفصيليا، وافق مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بأغلبية أعضائه على طرح المناقصة، على أن يتولى الجهاز إجراءات طرح ممارسة تشغيل إدارة وتحسين خدمات التدريب وصيانة وتطوير مبنى الركاب (T2) وساحات الطائرات التابعة والإدارة المؤسسية للتشغيل والصيانة المركزية لنموذج مطار الكويت الدولي وكل مباني الركاب والمرافق التشغيلية والخدماتية التابعة له على 6 شركات محددة وفقا للمادة 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49/2016 كالتالي:



1- شركة تاف التركية



2- شركة ميونيخ الألمانية



3- شركة فرابورت الألمانية



4- شركة دبلن الإيرلندية



5- شركة إنشيون الكورية



6- شركة جي إم ار الهندية