انتشرت صناعة التشفير بصورة كبيرة رغم خريفها الطويل منذ أواخر عام 2021، خاصة في المنطقة العربية، حتى أصبح أكثر من ربع سكان الإمارات يتعاملون في العملات المشفرة، وفقا لدراسة جديدة.



وأفاد التقرير الذي أعده موقع «Triple A»، بأن اعتماد العملات المشفرة عالميا آخذ في الازدياد، إذ يمتلك نحو 4.2% من سكان العالم عملات رقمية، ويزيد عددهم على 420 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.



واحتلت الإمارات صدارة الترتيب العالمي من حيث نسبة المتعاملين في العملات المشفرة إلى عدد السكان وبواقع 27.67%، تلتها فيتنام بنسبة 20.54%، ثم سنغافورة بنسبة 13.93%، وإيران 13.46%، والولايات المتحدة 13.22%.



لكن من حيث العدد المطلق، فإن الولايات المتحدة تتصدر الترتيب، مع أكثر من 46 مليون متعامل، ثم الهند بواقع 27 مليون مستثمر، وباكستان 26 مليونا، ونيجيريا 22 مليونا، وفيتنام 20 مليونا.



كما كشفت الإحصائية، عن أن نسبة الذكور تبلغ أكثر من ثلثي المستخدمين، في حين أن الغالبية العظمى من المتعاملين في العملات المشفرة تحت سن الـ 34 عاما، وأكثر من 71% من المتداولين في العملات المشفرة حاصلون على مؤهل جامعي، فيما يزيد متوسط الدخل السنوي لهم على 25 ألف دولار.