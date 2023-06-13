وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، وشركة الصين للطاقة الكهربائية والمعدات والتقنية، وشركة بكين لتقنية الإلكترونيات الدقيقة، أمس الاثنين، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز لتصميم وتصنيع الرقائق الإلكترونية، بحضور رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية د. منير بن محمود الدسوقي، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية.



ووقع المذكرة نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقطاع الطاقة والصناعة د. سعيد بن محمد الشهري، ومدير عام شركة الصين للطاقة الكهربائية يو جون، ومدير عام شركة بكين لتقنية الإلكترونيات الدقيقة تشاو دونغيان.



وتهدف الشراكة السعودية - الصينية، إلى النهوض بالعلوم والتقنية من خلال توظيف البحث والتطوير لمواجهة التحديات الوطنية والإقليمية والعالمية، والتعاون في تصميم وتصنيع الرقائق الإلكترونية وتطبيقها في مجالات رقمنة الطاقة، والشبكة الذكية، والمدن الذكية.



وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم «كاكست» وشركة الصين للطاقة الكهربائية وشركة بكين لتقنية الإلكترونيات الدقيقة بمعايرة الرقائق الإلكترونية المصنعة، وتصميم الأنظمة الإلكترونية لها، وتحديد التطبيقات المستهدفة والمواصفات التي تشترك الجهات في تطوير حلول لها، وعقد ورش العمل لتحديد الاحتياج، واكتشاف فرص التطبيق التجاري للحلول المتقدمة.



ويعزز التعاون من جهود البرنامج السعودي لأشباه الموصلات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الذي يعمل على تصميم الرقائق الإلكترونية وتوطينها، وتوسيع المحفظة التقنية من خدمات النماذج الأولية للدارات المتكاملة لمجتمع البحوث والشركات الناشئة اللذين يعدان المحرك والمحفز الأكبر لبناء صناعة أشباه الموصلات.