كشفت مازيراتي عن مشاركتها في الدورة الـ27 من سباق فيرناسكا سيلفر فلاج، والتي أقيمت بين 9 و11 يونيو، حيث استحضر أجواء سباق السرعة التاريخي، الذي أقيم بين 1953 و1972.



وانطلقت السيارات الكلاسيكية المشاركة في السباق السنوي من تلال بياتشينزا على طول الطريق الذي يربط بين كاستيل أركاتو، القرية الإيطالية العريقة، وفيرناسكا، البلدة الصغيرة في جبال الأبينيني.



وشاركت مازيراتي في دورة هذا العام من خلال عرض أربع سيارات قديمة ومميزة في مساحة مخصصة، إلى جانب المشاركة في السباق المميز الذي يضم مجموعة كبيرة من أبرز السيارات القديمة في تاريخ صناعة السيارات.



وتتميز العلامة بخبرتها الطويلة في السباق، الذي أطلقه نادي السيارات والـــدراجـــات الناريـــــة الكلاسيكية في بياتشينزا، حيث فاز فرناندو باجلياريني بسباق عام 1956 في سيارة مازيراتي 150 إس، وأودواردو جوفوني بسباق عام 1961 في سيارة مازيراتي تيبو 60.



وحظي عشاق السيارات بفرصة مشاهدة سيارة مازيــراتــي بيـرلينيتـــا بينينفارينا A6GCS-53 التي تم إنتاجها عام 1953 وفق أربعة طرازات لتشكل نقطة تحول في عالمي سيارات السباق والسيارات العادية، حيث شاركت السيارة في السباق التاريخي الذي انطلق يومي 10 و11 يونيو.



وتتميز سيارات بيرلينيتا بسرعة قصوى تصل إلى 235 كم في الساعة وقوة 170 حصانا، مما يشكل تحديا للمتخصصين في مجال سيارات الدفع الرباعي.



كما شاركت في الفعالية سيارة تيبو A6-1500 جران توريزمو إصدار عام 1949، إحدى أنجح السيارات الرياضية بمحرك سعة لترين في عصرها، والتي تم إطلاقها للمرة الأولى في معرض جنيف للسيارات عام 1947.



وشاركت سيارة تيبو 320 إس طراز عام 2001 في السباق.



وتتميز السيارة، التي أعلنت عن عودة العلامة إلى عالم السباقات بالتزامن مع إعادة إطلاقها في السوق الأميركية، بنموذج فريد مع محرك ثماني الأسطوانات V8 مثبت بزاوية 90 درجة بسعة 3.2 ليترات ومزود بشاحن توربيني مزدوج، مما يتيح لها الانطلاق بقوة 370 حصانا وبسرعة قصوى تصل إلى 300 كيلومتر بالساعة.