تراجع الدولار أمس الاثنين، وسط ترقب وحذر من المتعاملين قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية هذا الأسبوع من عدد من البنوك المركزية الكبرى من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في ظل توقعات بأن يبقى أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ يناير 2022.



ومن المقرر أن تحدد اجتماعات تتعلق بالسياسة النقدية تعقدها البنوك المركزية في أميركا وأوروبا واليابان تجاه السوق هذا الأسبوع مع تلمس الأسواق لدلائل من صناع السياسات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة.



كما من المتوقع صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر مايو اليوم الثلاثاء بالتزامن مع عقد المركزي الأميركي اجتماعا يستمر يومين.



وانخفض مؤشر الدولار نحو 0.5% الأسبوع الماضي مسجلا بذلك أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف أبريل وانخفض في أحدث تداولات 0.1% إلى 103.39.



وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.0772 دولار في التعاملات المبكرة بلندن بعد أن ارتفع 0.4% الأسبوع الماضي وهو أول مكسب أسبوعي يسجله في نحو شهر.



وهبط الين الياباني إلى 139.49 مقابل الدولار قبل اجتماع للمركزي الياباني الذي من المتوقع أن يستمر على نهج نقدي بالغ التيسير وقبل توقعات بتعاف اقتصادي معتدل.



وقالت مصادر لـ«رويترز» إن إنفاقا قويا من الشركات والأسر حد من تأثير تباطؤ الطلب من الخارج.